Nacional

Prisión preventiva para imputado por homicidio en Pudahuel: registra ocho causas por asesinatos en Venezuela

El sujeto fue detenido por su eventual participación en el crimen de otro ciudadano venezolano registrado el 18 de mayo. Según la imputación de la Fiscalía, tanto víctima como victimario se habrían dedicado al tráfico de drogas en la modalidad delivery.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Personal ECOH trabajó en mayo pasado en el sitio del suceso.

En prisión preventiva quedó este martes un ciudadano venezolano que el pasado 18 de mayo dio muerte a tiros a otro sujeto, también venezolano, en el sector de Camino Lo Echevers, en la comuna de Pudahuel.

Según se conoció en al audiencia de formalización, el imputado registra ocho causas por homicidios cometidos entre 2016 y 2021 en Venezuela, desde donde es requerido, de acuerdo con información de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol.

Al respecto, la fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Denisse Valenzuela, sostuvo que el detenido -irregular en el país- fue formalizado “por los delitos de homicidio, porte ilegal de arma, porte ilegal de municiones y microtráfico”.

En este sentido, la persecutora relevó que el Primer Juzgado de Garantía de Santiago acogió los argumentos del Ministerio Público y otorgó la máxima medida cautelar contra el detenido -por ser un peligro para la seguridad de la sociedad-, además de fijar un plazo de investigación de 180 días.

Asimismo, indicó que, en la instancia, la Fiscalía realizó solicitudes referentes a diligencias para determinar la participación de otros posibles sujetos en el hecho.

El homicidio

Durante la audiencia, la fiscal Valenzuela expuso que la noche del 18 de mayo el imputado se trasladó junto a la víctima hasta la intersección de las calles Camino Aguas Claras con Camino Lo Echevers, lugar en el que le efectuó múltiples impactos balísticos que le causaron la muerte.

De acuerdo con lo señalado, la víctima y el imputado, conocido como “El Sobrino”, se habrían dedicado al tráfico de drogas en la modalidad de delivery.

En este contexto, diferencias en la recaudación de dinero entre ambos habrían detonado el crimen, que quedó al descubierto luego de que un trabajador municipal de Lampa hallara el cuerpo de la víctima en la vía pública.

Según se conoció, a las 2:00 de la madrugada del domingo 18 de mayo, el funcionario municipal habría alertado a Carabineros de la presencia del cuerpo en el lugar, hasta donde acudieron distintas fuerzas policiales.

Según informó la fiscal Valenzuela en ese entonces, la víctima presentaba “diversos impactos balísticos, alrededor de siete, siendo uno de ellos directamente en el rostro, el cual fue mortal”.

