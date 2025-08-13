SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“Procesaremos menos visas J este año”: el desconocido nuevo aviso de EE.UU. para el programa Work and Travel en Chile

La Embajada de Estados Unidos en Santiago informó a las agencias que este año solo podrán procesar 250 solicitudes de este tipo, muy por debajo de las cerca de 2.000 que se otorgaban antes. ¿Las razones? Nuevas medidas de seguridad y falta de personal consular.

Gabriela MondacaPor 
Gabriela Mondaca

Un correo inesperado encendió las alarmas entre las agencias que gestionan el programa Summer Work and Travel (SWT) en Chile para ir a Estados Unidos: “Debido a una serie de cambios en las políticas, la Embajada de EE.U. en Santiago solo podrá procesar unos 250 solicitantes de SWT este año”, rezaba parte del mensaje enviado por la jefa de la sección consular de EE.UU en Chile, hace algunos días.

El golpe es significativo para los aspirantes chilenos. De hecho, el mismo correo daba cuenta de ello: “Por tanto, no podremos procesar a los aproximadamente 2.000 solicitantes de visas J que procesamos cada año”, seguía el comunicado.

Lo anterior llenó de incertidumbre a las empresas en Chile que gestionan este tipo de programa, que lleva décadas funcionando. Y, en consecuencia, a los estudiantes postulantes.

De un año a otro, la tramitación de las visas que permite a estudiantes universitarios y terciarios de Chile trabajar legalmente en Estados Unidos durante sus vacaciones de verano (generalmente entre diciembre y marzo, mayormente en centros de esquí, hoteles y restaurantes) vio reducida su capacidad en casi 90%.

El motivo de la disminución, detallan desde la embajada, está ligado a nuevas exigencias de seguridad: “La embajada procesará menos visas J este año. (...) En virtud de la orden ejecutiva presidencial 14161, el Departamento de Estado de EE.UU. determinó que todos los solicitantes de visa J deben ser entrevistados personalmente por un funcionario consular”, medida que entrará en vigor el 2 de septiembre de 2025.

Lo anterior se traduce en que las entrevistas personales -que no debían tomar más de 4 minutos- salten de 15 a 30 debido a que la revisión de redes sociales del postulante se deberá realizar en ese mismo momento.

Esto implica un problema de capacidad humana. “Este año hemos reducido el personal y todos los solicitantes de visas no inmigrantes J deben ser evaluados por el oficial consular. Este nuevo requisito de evaluación genera una carga de trabajo adicional para los oficiales", detallaron las fuentes oficiales.

“El Departamento de Estado se compromete a proteger a nuestra nación y a sus ciudadanos manteniendo los más altos estándares de seguridad nacional y pública a través de nuestro proceso de visas”, agregaron.

La alerta

Las agencias en Chile que ayudan a gestionar este tipo de programas ven la situación con preocupación: “El año pasado había cuatro entrevistadores; hoy hay uno y un practicante, al que estiman como media persona porque no saben si podrá tomar entrevistas con la velocidad requerida”, describe Andrés Saelzer, program manager de WEUSA, una de las agencias más grandes a nivel nacional que tramita cerca el 40% de estas solicitudes.

El impacto es importante. “Esto es equivalente a querer bajar el volumen del programa en un 80%, lo que significa prácticamente matarlo a corto o mediano plazo”, advierte Saelzer. Muchos estudiantes ya pagaron -en promedio unos 5 millones de pesos- y estaban en etapas avanzadas de preparación para viajar entre diciembre y marzo.

Este problema se suma a otras exigencias impuestas en la administración de Donald Trump. Hace unos meses, La Tercera ya alertaba sobre la situación: los rechazos bajo el programa Visa Waiver estaban elevando la espera de los chilenos para obtener el permiso estampado hasta seis meses, afectando la planificación de viajes y la participación en programas de intercambio.

En Working USA, otra de las agencias, el diagnóstico es similar: “Que falle el consulado era lo último que esperábamos. Nos avisaron tarde en el año, afectando la confianza en el programa. Estamos haciendo las gestiones con sponsors y empleadores en EE.UU. para que el Departamento de Estado envíe más personal a Chile”, explica su representante, Patricio Velásquez.

“Todavía hay un 30% o 35% de estudiantes sin certezas. Tenemos esperanza de que en octubre haya solución”, añade Velásquez.

Asimismo, las empresas sostienen que las compras de pasaje se concentran en octubre y noviembre, y cuando más tarde el cierre del proceso, más caro será volar. Mientras tanto, esperan un refuerzo de personal que permita ampliar las cifras de visas. Pero el calendario avanza.

“Este es un llamado de alerta para que no se pierdan oportunidades para cientos de jóvenes”, insiste Saelzer.

Más sobre:Work and TravelLa Tercera PMNacionalEstados UnidosEmbajada de Estados Unidos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones

Nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago presenta avance de 99% y alistan su entrega antes de Fiestas Patrias

SEC arremete contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos sin certificación

Listo para ser ley: Cámara aprueba proyecto que garantiza espacios públicos seguros y accesibles para mujeres

Demócratas insiste en su apoyo a diputado Calisto y afirma que están “defendiendo la presunción de inocencia”

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Servicios

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar este miércoles

Día de la chorrillana: estas son las promociones desde $5 mil para disfrutar este miércoles

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones
Chile

“Violencia en colegios es inaceptable”: Matthei busca reunirse con alcaldes de liceos emblemáticos para proponer soluciones

Nuevo Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago presenta avance de 99% y alistan su entrega antes de Fiestas Patrias

Listo para ser ley: Cámara aprueba proyecto que garantiza espacios públicos seguros y accesibles para mujeres

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro
Negocios

Marcel realiza balance de su gestión y entrega recomendaciones para manejo fiscal futuro

SEC arremete contra Mercado Libre por la venta de productos eléctricos sin certificación

Adelco a quiebra: Acreedores rechazan plan de reorganización

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería
Tendencias

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

En vivo: PSG y Tottenham definen al ganador de la Supercopa de Europa en Italia
El Deportivo

En vivo: PSG y Tottenham definen al ganador de la Supercopa de Europa en Italia

La urgencia de Colo Colo ante la UC: “No nos queda otra que empezar a ganar”

Escaneando al rival de la U: el declive que embarga al Independiente de Loyola, Cabral y Galdames

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva
Cultura y entretención

El nuevo tropiezo de Chile en su camino a la Feria del Libro de Frankfurt: aún no hay Dirección Ejecutiva

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania
Mundo

La remota y nevada base militar de Alaska donde Trump y Putin celebrarán su histórica cumbre sobre Ucrania

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Líderes europeos piden a Trump un alto el fuego en Ucrania como punto de partida en la reunión con Putin

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi