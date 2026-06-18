Proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada con cárcel avanza en comisión de la Cámara de Diputados

La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados inició la votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para prohibir y sancionar la práctica conocida como maternidad subrogada.

La iniciativa fue aprobada en general en enero y el debate en la comisión se retomó en abril.

En su idea matriz, el proyecto busca prohibir toda práctica que implique que una mujer geste con el fin de entregar su bebé a un tercero, cualquiera sea la denominación del acuerdo que origine la práctica y exista o no remuneración o promesa de ésta.

La propuesta sostiene que dichas prácticas serían contrarias a la dignidad y a los derechos de las personas que integran la familia, además de contribuir a la mercantilización de mujeres y los niños.

Esta semana, la comisión aprobó una norma que establece que será nulo de pleno derecho todo contrato en que se convenga la gestación a cargo de una mujer que renuncie a la filiación materna en favor del contratante o de un tercero.

Penas de cárcel

Los integrantes de la instancia también aprobaron diversas disposiciones destinadas a sancionar penalmente la intermediación, promoción, organización y comercialización de la maternidad subrogada, según consigna el sitio web de la Cámara de Diputados.

Entre ellas, se establece que quien intermedie entre una persona o pareja interesada en acoger a un niño y una mujer que acepte gestarlo para su posterior entrega será sancionado con presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años y un día) y multa de 1.000 UTM.

La misma pena se aplicará a quien, de cualquier forma, realice, organice o publicite la comercialización de embriones o de la maternidad subrogada.

En los casos en que estas conductas se cometan de manera habitual o con ánimo de lucro, las sanciones se elevarán a presidio mayor en su grado mínimo y multa de 5.000 UTM.

Adicionalmente, se sancionará con presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 5 años) y multa de 5.000 UTM al profesional de la salud que, abusando de su oficio, intervenga en procesos de gestación asistida con el propósito de concretar la maternidad subrogada.

Finalmente, se establecen penas de presidio mayor en su grado medio a máximo (10 años y un día a 20 años) y multa de 5.000 UTM para quienes intermedien, organicen, realicen o publiciten esta práctica abusando de una relación de dependencia o de la situación de vulnerabilidad de la mujer, o induciéndola, por inexperiencia o ignorancia, a participar en un proceso de maternidad subrogada.

El proyecto se inició en moción de los diputados Francesca Muñoz, Ximena Ossandón, Consuelo Veloso, Juan Irarrázaval y Héctor Barría, y de los exdiputados Helia Molina, Felipe Donoso y Jorge Saffirio,