¿Qué es la maternidad subrogada? La práctica que se busca prohibir en Chile

La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados aprobó esta semana, por nueve votos a favor el proyecto de ley que tiene como objetivo prohibir y criminalizar cualquier forma de maternidad subrogada en Chile.

Durante el año 2025, en el proyecto impulsado por el diputado republicano Juan Irarrázabal, se realizaron diversas reuniones para analizar el impacto ético y legal que tendría la ley, trabajando con expertos y representantes de organizaciones civiles.

El hito más reciente ocurrió el pasado 27 de enero, cuando la Comisión de Familia aprobó en general la iniciativa con un amplio respaldo. Esta votación permite que el proyecto avance a la etapa de discusión en particular, donde se votarán las indicaciones y sanciones específicas de los artículos.

¿Qué es la maternidad subrogada?

La maternidad subrogada —también conocida como gestación subrogada o “vientre de alquiler”— es una práctica de reproducción asistida en la que la mujer lleva a cabo un embarazo para otra persona o pareja , quienes serán los tutores del infante.

Existen dos opciones para realizar esta práctica: la primera de ellas es de manera tradicional, donde la gestante aporta su propio óvulo mediante la inseminación artificial, y la gestacional, que es la más común actualmente, donde se produce mediante fecundación in vitro (FIV) con material genético de ambos padres o donantes, por lo que inhibe cualquier vínculo biológico con el bebé.

Sus orígenes se remontan a la antigua Mesopotamia y escritos bíblicos, cuando se imponía una especie de “acuerdo” para realizar estas prácticas, debido a la infertilidad o a maternidad por sustitución, para asegurar la descendencia.

Sin embargo, en la era moderna, sus raíces se consolidan en la década de los 70’s con el avance de la biotecnología y el nacimiento del primer bebé por FIV en 1976. Una década después, se inició un debate mediático tras el caso de Mary Beth Whitehead, quien, luego de dar a luz a un bebé como “vientre de alquiler”, decidió quedarse con la niña, y, tras un juicio histórico, se le otorgó la custodia a los padres contratantes.

Al día de hoy, la discusión sigue abierta y países como Australia, Canadá, Grecia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica y Uruguay permiten la gestación subrogada “altruista”, es decir, aquella que penaliza su práctica comercial, mientras que México y Estados Unidos la autorizan en su totalidad.

El debate en Chile

En la actualidad, no existe una ley que regule explícitamente la gestación subrogada. Sin embargo, el 14 de enero de 2025 se presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados que busca su prohibición total.

Según la moción, la subrogación “ofende la dignidad de la mujer, que se cosifica al usarla solo como medio para gestar a un niño”, y promueve un vínculo emocional entre el bebé y la persona gestante.

Por otro lado, desde la perspectiva jurídica, se argumenta que “el estado civil de hijo o madre es intransferible ” y que el cuerpo humano y sus partes no pueden ser “ objeto de contrato ”, recalcando que los hijos no se pueden donar ni vender.

El proyecto tiene como fin “proteger a las familias y, especialmente, a las mujeres y a los niños y niñas”. Por ende, se pretende prohibir todo tipo de práctica que promueva la gestación por “maternidad subrogada”.

La iniciativa tuvo origen tras una moción parlamentaria ingresada hace unos años, la cual fue impulsada por un grupo de diputados que incluye desde el Frente Amplio hasta el Partido Republicano.

El proyecto fue aprobado el pasado 27 de enero por la comisión de Familia, dando paso a su discusión en particular. Posteriormente, culminará su proceso con la votación en la Sala de la Cámara de Diputados y del Senado y así, continuar con su segundo trámite constitucional.