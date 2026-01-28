SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    ¿Qué es la maternidad subrogada? La práctica que se busca prohibir en Chile

    La iniciativa que la prohíbe fue aprobada en general en la comisión de Familia y avanza su trámite legislativo.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Foto referencial

    La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados aprobó esta semana, por nueve votos a favor el proyecto de ley que tiene como objetivo prohibir y criminalizar cualquier forma de maternidad subrogada en Chile.

    Durante el año 2025, en el proyecto impulsado por el diputado republicano Juan Irarrázabal, se realizaron diversas reuniones para analizar el impacto ético y legal que tendría la ley, trabajando con expertos y representantes de organizaciones civiles.

    El hito más reciente ocurrió el pasado 27 de enero, cuando la Comisión de Familia aprobó en general la iniciativa con un amplio respaldo. Esta votación permite que el proyecto avance a la etapa de discusión en particular, donde se votarán las indicaciones y sanciones específicas de los artículos.

    ¿Qué es la maternidad subrogada?

    La maternidad subrogada —también conocida como gestación subrogada o “vientre de alquiler”— es una práctica de reproducción asistida en la que la mujer lleva a cabo un embarazo para otra persona o pareja, quienes serán los tutores del infante.

    Existen dos opciones para realizar esta práctica: la primera de ellas es de manera tradicional, donde la gestante aporta su propio óvulo mediante la inseminación artificial, y la gestacional, que es la más común actualmente, donde se produce mediante fecundación in vitro (FIV) con material genético de ambos padres o donantes, por lo que inhibe cualquier vínculo biológico con el bebé.

    Sus orígenes se remontan a la antigua Mesopotamia y escritos bíblicos, cuando se imponía una especie de “acuerdo” para realizar estas prácticas, debido a la infertilidad o a maternidad por sustitución, para asegurar la descendencia.

    Sin embargo, en la era moderna, sus raíces se consolidan en la década de los 70’s con el avance de la biotecnología y el nacimiento del primer bebé por FIV en 1976. Una década después, se inició un debate mediático tras el caso de Mary Beth Whitehead, quien, luego de dar a luz a un bebé como “vientre de alquiler”, decidió quedarse con la niña, y, tras un juicio histórico, se le otorgó la custodia a los padres contratantes.

    Al día de hoy, la discusión sigue abierta y países como Australia, Canadá, Grecia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica y Uruguay permiten la gestación subrogada “altruista”, es decir, aquella que penaliza su práctica comercial, mientras que México y Estados Unidos la autorizan en su totalidad.

    El debate en Chile

    En la actualidad, no existe una ley que regule explícitamente la gestación subrogada. Sin embargo, el 14 de enero de 2025 se presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados que busca su prohibición total.

    Según la moción, la subrogación “ofende la dignidad de la mujer, que se cosifica al usarla solo como medio para gestar a un niño”, y promueve un vínculo emocional entre el bebé y la persona gestante.

    Por otro lado, desde la perspectiva jurídica, se argumenta que “el estado civil de hijo o madre es intransferible” y que el cuerpo humano y sus partes no pueden ser “objeto de contrato”, recalcando que los hijos no se pueden donar ni vender.

    El proyecto tiene como fin “proteger a las familias y, especialmente, a las mujeres y a los niños y niñas”. Por ende, se pretende prohibir todo tipo de práctica que promueva la gestación por “maternidad subrogada”.

    La iniciativa tuvo origen tras una moción parlamentaria ingresada hace unos años, la cual fue impulsada por un grupo de diputados que incluye desde el Frente Amplio hasta el Partido Republicano.

    El proyecto fue aprobado el pasado 27 de enero por la comisión de Familia, dando paso a su discusión en particular. Posteriormente, culminará su proceso con la votación en la Sala de la Cámara de Diputados y del Senado y así, continuar con su segundo trámite constitucional.

    Más sobre:NacionalComisión de FamiliaCámara de DiputadosMaternidad SubrogadaJuan IrarrázabalVientre de alquiler

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork

    Gobernación Marítima encuentra cuerpo de último tripulante de embarcación hundida en Estuario de Reloncaví

    Imputado por incendio en Chillán Viejo queda con prohibición de salir del país

    Del Caribe a Europa: Kast prepara nueva gira internacional tras cerrar su viaje por Centroamérica

    Tras siete años de trámite: Congreso despacha nueva Ley de Inteligencia del Estado que fortalece la ANI

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Villarreal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Villarreal por la Champions League

    UDI responde ofensiva de La Moneda: califican sala cuna como un “mal proyecto” y que será “corregido” en gobierno de Kast
    Chile

    UDI responde ofensiva de La Moneda: califican sala cuna como un “mal proyecto” y que será “corregido” en gobierno de Kast

    Gobernación Marítima encuentra cuerpo de último tripulante de embarcación hundida en Estuario de Reloncaví

    ¿Qué es la maternidad subrogada? La práctica que se busca prohibir en Chile

    Fed mantiene la tasa de interés y destaca sólido crecimiento económico de Estados Unidos
    Negocios

    Fed mantiene la tasa de interés y destaca sólido crecimiento económico de Estados Unidos

    Informe de Deuda Morosa: decano de la USS alerta por una presión en la morosidad por mayor acceso al crédito

    Feller Rate por reestucturación de Bci: “se beneficiará de una diversificación de operaciones e ingresos”

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025
    Tendencias

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    En vivo: los grandes de Europa buscan su paso directo a los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: los grandes de Europa buscan su paso directo a los octavos de final de la Champions League

    “Hermanos por siempre”: la sentida despedida de Arturo Vidal a Esteban Pavez

    Presidente de Deportes Iquique anuncia que el club ya no está en venta por falta de oferentes

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork
    Cultura y entretención

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork

    Osvaldo Cádiz, Marina Latorre, Anita Reeves y Anabella Roldán son reconocidos con Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda

    “Lo dejaría todo”: gira de Chayanne en Chile se suma a la ayuda por incendios en el sur

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?
    Mundo

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?

    Presidente Rodrigo Paz ofrece a Chile enlace en Bolivia para conexión con Brasil

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó