Puente Alto y San José de Maipo suspenden clases para este viernes por sistema frontal

Debido al frente de mal tiempo que incluye lluvias, aguanieve y nevadas, las comunas de San José de Maipo y Puente Alto decidieron suspender las clases en los recintos educacionales bajo su dependencia.

La noche de este jueves producto del frente meteorológico se registraron nevadas en comunas como Lo Barnechea, Las Condes y Peñalolén, además de las ya mencionadas.

El fenómeno obligó al cierre de algunas rutas de la Región Metropolitana y también de Valparaíso para resguardar la seguridad de los conductores. También se decretó aleta amarilla para la RM.

Por lo anterior, es que se decidió cancelar las clases de dos de las comunas afectadas por la caída de nieve.

Desde la Municipalidad de Puente Alto informaron que “con la finalidad de cuidar a nuestras estudiantes y párvulos” se procedió a suspender la asistencia en los establecimientos educacionales municipales y jardines infantiles.

Sin embargo, precisaron que “los recintos permanecerán abiertos para los estudiantes beneficiados por la beca alimentaria Junaeb y también para todos los niños y adolescentes que requieran ir”.

En tanto, desde San José de Maipo, comuna emplazada en el sector cordillerano, señalaron tomar la misma medida “en todos los establecimientos educaciones públicos de nuestra comuna bajo administración provisional”.