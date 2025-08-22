SUSCRÍBETE
Nacional

Comienza a nevar en comunas de la RM: revisa registros subidos a redes sociales

La caída de copos de nieve se registra hasta el momento en Lo Barnechea, Puente Alto, Las Condes y San José de Maipo. En Parquemet registran caída de aguanieve. El fenómeno obligó al cierre de algunas rutas.

Rodrigo Gómez S.
Imagen de contexto.

El pronóstico climático que anunciaba nevadas en los sectores pre y cordilleranos de la Región Metropolitana se cumplió durante la tarde de este jueves.

De acuerdo a los registros compartidos por distintas personas, a la falta de suministro eléctrico y las copiosas precipitaciones, se sumó la caída de nieve en comunas como Lo Barnechea, San José de Maipo, Puente Alto y Las Condes.

La Dirección Meteorológica había pronosticado que el sistema frontal iniciaría con precipitaciones de lluvia, lo que luego dio paso a la nieve.

La proyección del fenómeno climático señala que incluso se podrían registrar copos de nieve en comunas como Vitacura, La Reina, Peñalolén, La Florida, y al sector oriente de Puente Alto.

Con todo, la caída de nieve obligó al cierre de la ruta Pie Andino, que conecta Lo Barnechea con Colina.

También se informó de la interrupción del tránsito en la Ruta G-21, que llega hasta Farellones. Además, se cerró la circulación de vehículos en la Cuesta La Dormida (desde Tiltil a Olmué), Cuesta Chada (en el sector Huelquén), Cuesta Barriga; sector de San José de Maipo y San Gabriel.

Revisa los registros compartidos por usuarios de X

Los videos que más abundan en X respecto a las nevadas, hasta ahora, se concentran en el sector oriente de la capital, especialmente en Lo Barnechea.

Sin embargo, cumpliendo las estimaciones, también cayó nieve en zonas más alejadas, como Puente Alto.

También hubo registro de caída de aguanieve en sectores más alejados de la cordillera, como en el Cerro Chacarillas, el cual forma parte de la cadena de cerros que dan vida al Parquemet.

