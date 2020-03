¿Qué se sabe hasta ahora del nuevo “robo del siglo”?

El hecho ocurrió entre las 12 y las 12.30 horas de este lunes. Un grupo de entre 7 a 10 sujetos asaltaron un camión de valores en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, llevándose un millonario botín.

El atraco ocurrió con gran armamento. Hasta el momento se detalla que los asaltantes habrían portado dos armas cortas y un fusil.

Apenas transcurridas algunas horas de cometido el delito, surgen dudas respecto a cómo ocurrieron los hechos. Estas son algunas de ellas:

¿12 o 15 millones? ¿Pesos o dólares?

En un comienzo, se habló de un monto sustraído de US$ 15 millones. No obstante, esa cifra fue clarificada por la Fiscalía, y finalmente se confirmó que fueron US$ 12 millones, más un millón de Euros. En conversión a peso chileno, el total del botín alcanza, aproximadamente, unos $12 mil millones.

¿Han sido encontrados los culpables?

Hasta este minuto, solo ha sido encontrado uno de los vehículos con el que realizaron el robo, que estaba caracterizado como perteneciente a la empresa DHL. Este fue encontrado en la comuna de Cerro Navia abandonado, y aparentemente se habría intentado quemar en dicho lugar.

No obstante, las primeras versiones apuntan a que también se ocupó una camioneta negra para arrancar desde el aeropuerto, mismo vehículo que habría sido usado luego de abandonar el otro en Cerro Navia.

¿Quién está investigando?

En cuanto a la persecución penal, la jurisdicción a la que le corresponde la indagatoria es la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Específicamente, quien está a cargo es el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, quien suele estar a cargo de los procedimientos de características similares que ocurren en en aerupuerto.

La fiscalía instruyó que la Brigada Investigadora de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Sección Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) busquen a los responsables del ilícito.