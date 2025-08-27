Quedan en prisión preventiva cuatro de los imputados por encerrona al relator Ernesto Díaz Correa

En prisión preventiva quedaron cuatro de los cinco sujetos que fueron detenidos este martes por un robo con intimidación en una estación de servicio de San Bernardo.

De acuerdo a la investigación de Carabineros y el Ministerio Público, los detenidos serían además los responsables de la encerrona que afectó al relator deportivo Ernesto Díaz Correa, el lunes.

Se trata de Diego Alonso Espinoza Vivanco, Luis Alberto Arriagada Toledo, Ariel Jacob Calvio Navarrete y Jordán Isaías Núñez Arriagada.

En tanto, Anais Javiera Contreras Calderón quedó en libertad.

La indagatoria también determinó que los imputados robaron dos teléfonos celulares a transeúntes, minutos antes del atraco en la bencinera.

La banda grababa con sus teléfonos videos jactándose de las especies que sustraían a sus víctimas. En uno de esos videos, registraron el vehículo Mazda del conocido relator deportivo.

Se fijó un plazo de investigación de 90 días.