    Querellante pide reabrir investigación por muerte de abogada en motel de Quintero tras aparición de nuevos antecedentes

    La abogada de la familia de Valentina González presentó una solicitud de reapertura de la indagatoria luego de que el sujeto que esa noche estuvo con la víctima fuera condenado por porte de drogas. Ese hecho, dice, está directamente relacionado por la muerte de la mujer y no fue considerado.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    Hace poco más de un año que la Fiscalía comunicó una noticia que no agradó al entorno de la abogada Valentina González Heresmann, quien falleció bajo misteriosas circunstancias en un motel de Quintero el 30 de julio de 2022.

    El 2 de diciembre de 2024 la Fiscalía Local de Quintero informó la decisión de no perseverar luego de determinar que “no hay delito” en la muerte de la egresada de Derecho de la Universidad de Viña del Mar. Esa vez el fiscal jefe Pablo Bravo indicó que no se establecía participación de terceros en el fallecimiento de la víctima.

    El caso de González ha estado rodeado de intriga: fue hallada sin vida en un jacuzzi luego de una larga noche de fiesta entre Viña del Mar y Concón. Hasta el inmueble parejero llegó la víctima junto a una amiga y un sujeto identificado como Felipe Olivares Ossio. Este último, para la familia, el principal sospechoso de la muerte de González.

    Sin embargo, ahora el caso podría tener un nuevo impulso luego de que la abogada de la familia, Cynthia Pérez, solicitara formalmente reabrir la investigación tras surgir nuevos antecedentes.

    Los nuevos antecedentes

    Este miércoles la abogada ingresó la solicitud en el Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU). Allí la abogada explica que luego de la decisión formal de no perseverar de la Fiscalía, del 15 de enero de 2025, Felipe Olivares fue condenado por un hecho que, afirma, tendría relación directa con el deceso de su representada.

    Se trata de una condena por el delito de tráfico de pequeñas cantidades de droga ocurrido el 30 de julio de 2022 en Motel El Duende. “Esto es en el mismo contexto fáctico investigado en la presente causa”, dice ese escrito.

    “Este antecedente no fue ponderado al momento de adoptarse la decisión de no perseverar y resulta jurídicamente relevante, por cuanto acredita judicialmente el suministro de sustancias ilícitas por parte del imputado, reforzando la tesis de inducción a un estado de indefensión de la víctima, cuestión directamente vinculada a la hipótesis de homicidio investigada”, dice el texto.

    En efecto, tras pasar por un juicio abreviado, el 26 de noviembre fue condenado a pagar 4 UTM ($278.168) por porte de estupefacientes en lugares públicos.

    Además, la profesional pidió a la Fiscalía Regional de Valparaíso disponer una revisión jerárquica de las decisiones de no perseverar tanto en la causa por homicidio como en otra por obstrucción surgida de la misma y que involucró a Olivares, su padre Alex Olivares y la jueza suplente Claudia Reveco, pareja de este último y quien durante la mañana del 30 de julio de 2022, tras la muerte de la abogada, llegó al sitio del suceso sin que tuviera parte en la causa.

    Abogada apunta contra jueza Reveco

    En diálogo con La Tercera, la abogada de la familia explica que, por disposición legal, la decisión de no perseverar no es definitiva cuando surgen nuevos antecedentes relevantes. Afirma que si la Fiscalía no considera este antecedente, podría vulnerar el principio de objetividad que rige para el Ministerio Público.

    “Este antecedente, que no es menor, es una sentencia judicial, viene a robustecer nuestra teoría y esperamos que la Fiscalía se haga cargo de esto”, dice la abogada, quien agrega que la investigación estuvo llena de errores.

    Pérez cuestiona la supuesta intervención de Reveco, quien actualmente es secretaria titular del Primer Juzgado Civil de Valparaíso. Según dice, llegó al sitio del suceso antes que la policía a solicitud de su pareja.

    Con todo, Pérez dice que la funcionaria del PJUD participó en la alteración del sitio del suceso. “Llama poderosamente la atención que se condene por estar en posesión de droga cuando no existen informes periciales de que hubiese droga. La droga que se atribuyó es por testigos. Se condena a Felipe, pero nunca se encontró droga. ¿Por qué? Está a la vista de las cámaras de seguridad que Felipe sacó un banano de la habitación antes de que llegara Carabineros, se lo entregó a su padre y este lo depositó en el vehículo de propiedad de Claudia Reveco, que en ese momento era jueza del Poder Judicial, lo que no es menor“.

    “Esto nos da un puntapié para que se reabra y se haga una investigación conexa. Si se condena por porte de droga, ¿dónde está la droga? No estuvo la droga porque fue depositada en el vehículo de la jueza, y eso es obstrucción", afirma.

    “Nuestra teoría es que Felipe Olivares suministró una sustancia para que Valentina no pudiera defenderse o pudiera de alguna forma aminorar su voluntad”, remató.

