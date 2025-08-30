SUSCRÍBETE
Nacional

Quién es el “Crazy Nach”, el sujeto detenido por el crimen de Paola Riveros tras altercado vial en San Pedro de la Paz

De acuerdo con antecedentes de la investigación, el sujeto identificado como Marcelo González Campos (20) sería el responsable directo de la muerte de Paola Makarena Riveros Sáez, quien murió tras recibir varios tiros en el auto en que viajaba junto a su familia.

Rodrigo Gómez S. 
Rodrigo Gómez S.
El momento de la detención del sujeto conocido como el "Crazy Nach".

Esta tarde, la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención del presunto implicado en la muerte de una mujer en la comuna de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, luego de un altercado automovilístico.

La víctima, de 33 años, identificada como Paola Makarena Riveros Sáez, viajaba de copiloto en el vehículo manejado por su pareja, en el cual se trasladaba también una hija del conductor, de 16 años, cuando desconocidos abrieron fuego contra ellos por, presuntamente, no dejarlos adelantar.

El detenido fue identificado como Marcelo González Campos (20), conocido en el mundo del hampa como el “Crazy Nach”.

Su aprehensión se produjo en una vivienda de un sector rural de Pilmaiquén, en la comuna de Los Álamos, en la provincia de Arauco, del Biobío, con apoyo de infantes de la Armada, debido al estado de excepción constitucional vigente en el lugar.

¿Quién es el “Crazy Nach”?

El sujeto era ampliamente buscado por las policías en la Región del Biobío, producto de una serie de hechos violentos ocurridos en la zona. También se le vincula con bandas dedicadas al tráfico de drogas.

En su contra, además, pesaba una orden de detención por la muerte de un adolescente de 17 años quien recibió 22 disparos el pasado 29 de mayo de 2024 en la población El Edén, en Lota.

El arma utilizada en ese crimen, de acuerdo a antecedentes de la investigación, sería la misma utilizada en la muerte de la profesional de 33 años.

El fiscal Felipe Calabrano señaló que el aprehendido “estaba con una orden de detención por un homicidio que ocurrió el 29 de mayo en Lota, el año pasado”.

“Los antecedentes que hay de esta persona, es que habría participado en el homicidio de Makarena -como era conocida la víctima fatal- el 17 de agosto pasado, de manera directa”, agregó el persecutor.

Para este sábado está fijado su control de detención en el Juzgado de Garantía de Lota, aunque se prevé que el Ministerio Público solicite la ampliación de la detención para reunir la mayor cantidad de antecedentes a presentar en su audiencia de formalización.

