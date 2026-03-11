Quién es Felipe Camaño: el diputado que votó por Alessandri y desde hoy es el nuevo vicepresidente de la Cámara Baja

La Cámara de Diputados determinó esta jornada que el UDI Jorge Alessandri presidirá la testera durante el nuevo ciclo parlamentario que comienza en 2026.

La votación estuvo tensa, pues fueron solo tres los votos que tuvo Alessandri por sobre Pamela Jiles (PDG), la carta que -originalmente- era respaldada por la izquierda, la DC y el mismo PDG.

Uno de esos votos fue el del diputado Felipe Camaño (IND-DC), quien terminó siendo electo como el primer vicepresidente de la Cámara.

La elección de Camaño, quien votó por Alessandri, generó fuertes cuestionamientos desde sectores del oficialismo saliente.

Tras darse a conocer los resultados, parlamentarios de la ahora oposición lanzaron dardos en contra de Camaño e incluso le gritaron en medio del hemiciclo por “traicionar” el pacto acordado. El diputado, quien ganó las elecciones por el pacto de izquierda Unidad por Chile, integrará la mesa directiva de derecha en la Cámara Baja.

Quién es Felipe Camaño

Felipe Camaño Cárdenas es arquitecto de la Universidad San Sebastián y se ha desempeñado como diputado por el Distrito 19°, Región de Ñuble, en calidad de independiente bajo el cupo de la DC desde 2022.

Según la indica la web de la biblioteca del Congreso Nacional, Camaño inició su trayectoria política como dirigente gremial, luego fue promotor de la actividad turística en Yungay.

En el año 2020 asumió como el primer presidente de la Cámara de Turismo, Cultura, Fomento y Reciclaje de Yungay, cargo al que renunció el 20 de noviembre de 2021.

En agosto de 2021 presentó su candidatura a la Cámara en calidad de independiente, en cupo de la DC, en la lista Nuevo Pacto Social, por el 19° Distrito de la Región de Ñuble (Bulnes, Chillán, Chillán Viejo, Cobquecura, Coelemu, Coihueco, El Carmen, Ninhue, Ñiquén, Pemuco, Pinto, Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ránquil, San Carlos, San Fabián, San Ignacio, San Nicolás, Treguaco y Yungay). El 21 de noviembre fue elegido diputado con 8.127 votos, correspondientes a un 4,83% del total de sufragios válidamente emitidos.

Fue reelecto en las elecciones del 16 de noviembre de 2025 por el mismo distrito, en calidad de independiente en el cupo DC y en el pacto Unidad por Chile. Obtuvo 38.559 votos, que equivalen al 11,69% del total de sufragios.

Durante su gestión parlamentaria ha integrado las comisiones permanentes de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones; Deportes y Recreación; y Educación.