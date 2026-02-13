SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Quiénes son los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales que deben definir destino de la estatua de Baquedano

    Son una veintena de consejeros los que tienen que pronunciarse ante la iniciativa que impulsa la Municipalidad de Providencia para que el monumento vuelva al lugar que dejó hace un lustro.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La madrugada del viernes 12 de marzo de 2021 se concretó el retiro de la escultura del Manuel Baquedano ubicada en la plaza bautizada en nombre del militar en el extremo oriente de la Alameda, un punto neurálgico de la ciudad, en el límite entre las comunas de Santiago y Providencia.

    Fue una decisión del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales que respondía a la necesidad de que la obra de Virginio Arias que representa al héroe de la Guerra del Pacífico montado en su caballo Diamante fuese sometida a reparaciones.

    Días antes, el viernes 5 de marzo de 2021, un grupo de individuos intentó cortar una de las patas del caballo y le prendieron fuego a la escultura. El lunes 8 de marzo de 2021, intentaron derribarla.

    Monumento al general Baquedano en el Museo Historio Militar

    El monumento fue centro de numerosos ataques en el marco de las protestas tras el llamado estallido social del 18 de octubre de 2019.

    Actualmente, en el marco del proyecto Nueva Alameda, se propone que la escultura ecuestre, que está resguardada por el Ejército en el Museo Histórico y Militar, desde 2022, vuelva al lugar que la cobijó por más de 90 años.

    La Municipalidad de Providencia defiende la idea y aprobó una licitación que apunta a que la obra vuelva al sitio que la albergó antes de que se inaugure la remodelación del eje Alameda Providencia y de que se instale el homenaje a Gabriela Mistral en la misma plaza.

    ¿Quién decide?

    La Ley 17.288 explicita que no se podrá cambiar la ubicación de los monumentos públicos sin la autorización del CMN.

    Son 23 los consejeros y consejeras que integran este organismo presidido por la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari.

    La subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez.

    Su vicepresidenta ejecutiva es la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo Kudo.

    También, es integrado por la directora del Museo Histórico Nacional, Pricilla Barahona Albornoz; el director del Museo Nacional de Historia Natural, Mario Castro Domínguez; la directora del Museo Nacional de Bellas Artes, Varinia Brodsky Zimmermann; y la directora nacional de Archivos y conservadora del Archivo Nacional, Patricia Huenuqueo.

    Asimismo, integra el organismo la directora nacional de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Loreto Wahr Rivas; la encargada de Patrimonio de la División de Desarrollo Urbano, Sofía Valenzuela Delpiano, en representación del Ministerio de la Vivienda; el representante de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Juan Guillermo Prado Ocaranza; el representante del Colegio de Arquitectos, David Cortez Godoy; la representante del Ministerio del Interior, Verónica Serrano; y el representante del Ministerio de Defensa Nacional, el coronel de Ejército Jorge Paredes Bórquez.

    Igualmente, forma parte de la entidad el representante del Consejo de Defensa del Estado, Osvaldo Solís Mansilla; el representante de la Sociedad de Escritores de Chile, Gustavo Poblete Bustamante; el experto en Conservación y Restauración de Monumentos, Fernando Pérez Oyarzún; la representante del Instituto de Conmemoración Histórica, Cecilia García-Huidobro Moroder; y el representante de la Sociedad Chilena de Arqueología, Óscar Toro Bardeci.

    En representación del Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, forma parte del organismo Felipe Gallardo Gastelo; Sonia Neyra Rojas lo hace en representación de las asociaciones de barrios y zonas patrimoniales; Carlos Carrasco González por el Colegio de Arqueólogos de Chile; Claudio Loader Garrido por el Servicio Nacional de Turismo; y Karen Moreno Fuentealba por la Sociedad Paleontológica de Chile.

    De acuerdo a la web del CMN, está vacante la representación de la Sociedad Nacional de Bellas Artes y la Asociación de Pintores y Escultores de Chile.

    El tema se está discutiendo

    Según el acta de la sesión, el 28 de enero de 2026, la consejera Verónica Serrano se refirió al caso, destacando el trabajo colaborativo que se ha hecho con la Municipalidad de Providencia para lograr subsanar todos los requerimientos que se han hecho respecto del resguardo del monumento y las garantías de seguridad en el emplazamiento original.

    El tema sigue pendiente y se espera sea abordado en la sesión del miércoles 25 de febrero.

