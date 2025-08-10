Reapertura parcial de mina El Teniente: Codelco reporta que 2.480 trabajadores ya volvieron a sus funciones

Este domingo, la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) informó sobre la reapertura parcial de la mina El Teniente, en Rancagua.

Según los datos entregados por la compañía, 2.480 trabajadores ya volvieron a trabajar en las minas.

Cabe recordar que la Dirección del Trabajo autorizó durante la noche del sábado el reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas en los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda, Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte, tras la autorización ya otorgada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Hasta ahora, se mantiene la paralización en Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante.

Sobre el plan de reinicio, la empresa explicó por medio de un comunicado que “el retorno a faena se realiza bajo un plan especial que contempla jornadas de reflexión al inicio de cada turno, donde se informa a los trabajadores sobre el plan de retorno, medidas de apoyo, protocolos de seguridad y acciones de la autoridad fiscalizadora".

Este plan “considera el aseguramiento de la comunicación bidireccional en el interior de la mina, el reforzamiento del control y verificación de presencia mediante sistemas TAG y TIP, el chequeo de equipos de protección personal y la revisión de condiciones de habitabilidad".

También la “difusión permanente del estado de la sismicidad, la información continua a sindicatos y la coordinación con empresas colaboradoras para asegurar que la información llegue a todos los trabajadores”.

El reinicio de labores comenzó con el Turno C, integrado por 710 personas y el Turno A, con 1.770 trabajadores destinados a labores de reactivación.

Durante este primer turno, “el envío de mineral a planta fue aproximadamente 50% menor al habitual”, subrayó el comunicado. En paralelo, se reanudaron las operaciones en planta y fundición.

Respecto a la fiscalización, este domingo ingresaron dos inspectores de Sernageomin para realizar revisiones en el sector Andes Norte.

La compañía señaló que ha recibido 21 requerimientos desde distintas autoridades fiscalizadoras e investigadoras. Esto incluyendo a Sernageomin, la Dirección del Trabajo, la Fiscalía, la Cámara de Diputadas y Diputados, PDI y la Seremi de Salud.

Codelco también destacó que la Comisión Interna Investigadora de Codelco continúa sesionando para esclarecer las causas del accidente.

Respecto a la reapertura parcial, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, manifestó que “existe una normativa clara y la autorización de la reapertura se establece sobre criterios técnicos, considerando los parámetros de seguridad que deben garantizarse en esta faena minera”.