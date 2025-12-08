Recibió al menos 7 disparos: ataque armado en cementerio de Maipú deja a un hombre en riesgo vital

Un grave hecho delictual se registró durante la tarde de este domingo en la comuna de Maipú, área sur de la Región Metropolitana.

Cerca de las 17.30 horas, un hombre fue atacado a disparos en el cementerio El Manantial, emplazado en calle Los Agricultores, resultando con heridas de extrema gravedad.

Según informó el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Rodrigo Moya, la víctima “se encontraba caminando hacia su vehículo cuando descienden dos sujetos, uno de ellos armado, quien procede a dispararle”.

El ataque dejó a la persona con siete impactos de bala, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece en riesgo vital.

En el mismo tenor, el persecutor detalló que, tras el ataque, el sitio del suceso fue asegurado y analizado por Carabineros.

“Se levantó evidencia balística, aproximadamente unas 20 vainillas, y además se han levantado cámaras de seguridad, como también evidencia hematológica”, explicó, señalando que las pericias quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística (Labocar).

Asimismo, se está empadronando a testigos y recabando información con familiares para establecer posibles motivos o antecedentes relevantes. Según dijo, la investigación se encuentra abierta y sin hipótesis definidas, mientras el OS-9 de Carabineros trabaja junto a la Fiscalía ECOH en la recolección de información.

El representante del Ministerio Público precisó que los atacantes escaparon inmediatamente después de los disparos.

“El antecedente que tenemos hasta ahora es que se trata de un vehículo… una vez que realizan los disparos, se sube la persona que ejecutó los mismos y se dieron a la fuga en dicho vehículo”, señaló.

Los equipos especializados continúan desarrollando diligencias para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.