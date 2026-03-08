Recurso de inhabilidad contra jueza motiva postergación de formalización en caso de corrupción en Los Ángeles

Por segunda vez en la semana, el Juzgado de Garantía de Los Ángeles suspendió la formalización de una investigación contra tres abogados y un funcionario judicial acusados de graves delitos de corrupción.

Tras el control de detención del pasado viernes —que ya se había postergado para este domingo—, una nueva ofensiva de las defensas obligó a detener el proceso.

La acción busca inhabilitar a la jueza de Garantía, Claudia Aguilera, de seguir conociendo la causa, lo que derivó en un receso que mantendrá a los detenidos bajo custodia hasta la tarde de este lunes, cuando deberán ser formalizados ante el tribunal.

Pese a los contratiempos, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, respondió a las acciones asegurando que “no lo tomamos como un retraso, simplemente se están ocupando las instancias que corresponden".

Asimismo, aclaró que la situación de la jueza e informó que "no ha sido inhabilitada aún, es una solicitud la cual está pendiente ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción".

“En opinión de la Fiscalía, esto se debió haber planteado mucho antes(...). Lo importante es que la Fiscalía está preparada para poder formalizar investigación y para solicitar cautelares”, señaló la persecutora respecto a la oportunidad del recurso.

Con la legalidad de la detención ya ratificada el viernes, el Ministerio Público espera que este lunes, finalmente, se den a conocer los antecedentes que vinculan a los profesionales del derecho con una red de irregularidades en la administración de justicia local.