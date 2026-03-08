Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

Las autoridades meteorológicas han emitido un aviso por altas temperaturas que afectará desde la Región de Valparaíso hasta el Maule, con máximas que podrían alcanzar los 33°C .

El fenómeno se desarrollará durante la jornada del próximo martes 10 de marzo, concentrando el calor en las horas de mayor exposición.

Según el reporte oficial de la Dirección Meteorológica de Chile, las zonas más afectadas serán los valles y la cordillera de la costa de la Región Metropolitana y O’Higgins.

De acuerdo con el organismo, en la Región Metropolitana, el valle central registrará las temperaturas más altas del país, fluctuando entre los 31° y 33°C , mientras que en la cordillera de la costa los termómetros marcarán entre 30° y 32°C .

Una situación similar vivirá la zona porteña, puesto que los termómetros alcanzarán los 32°C en el sector costero de la Región de Valparaíso.

Más al sur, en las regiones de O’Higgins y Maule, se esperan máximas de hasta 32°C en sus respectivos valles , mientras que la zona de la cordillera de la costa se mantendrá en un rango de entre 29° y 31°C .

Ante este pronóstico, las autoridades recomiendan a la población evitar la exposición directa al sol, hidratarse constantemente y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.