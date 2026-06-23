Región Metropolitana registra la mínima más baja del año: estación de Quinta Normal marcó -1,5°C

La estación meteorológica de Quinta Normal registró a las 7:14 de la mañana de este martes una temperatura de -1,5°C, la más baja en lo que va del año en la región Metropolitana .

Así lo detalló la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en su Informe Climatológico Diario Nacional.

Otras estaciones meteorológicas en la misma región registraron incluso temperaturas más extremas. En Pudahuel, a las 6:11 de la mañana, los termómetros marcaron -2,8°C.

En el caso de María Pinto, en la provincia de Melipilla, la estación ubicada en la hacienda Chorombo registró a las 7:56 de la mañana -4,3°C.

En el caso de San José de Maipo, hacia la precordillera de la Región Metropolitana, la estación ubicada en San José Guayacán marcó a las 3:16 de la mañana -1,6°C.

En el mismo contexto de las bajas temperaturas con el inicio del invierno, desde el Ministerio de Desarrollo Social activaron el llamado Código Azul, de tal forma de mantener el despliegue necesario para ayudar a la población en situación de calle.

Mientras tanto, para la jornada del miércoles la DMC pronostica un leve aumento en las mínimas, que deberían regresar a registros positivos. En particular, la entidad espera para mañana 2°C de mínima y una máxima de 17°C .

En Valparaíso y Calama también se registraron mínimas bajo cero

En otras regiones del país también el invierno dejó bajas temperaturas. En la región de Valparaíso, las comunas de San Felipe y Catemu registraron una mínima de -3,6°C.

Incluso más hacia la costa las mínimas no lograron un registro positivo. En San Antonio, la estación meteorológica local marcó -0,1°C; en Quintero -0,2°C. Mientras tanto, en Zapallar los registros llegaron a -4,0°C.

También el frío extremo afectó a Calama, en la región de Antofagasta, donde la mínima alcanzó los -7,0°C.