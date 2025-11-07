Región Metropolitana registra más de 29 mil clientes sin suministro eléctrico en jornada de lluvias y tormentas eléctricas
Desde la SEC reportaron 19 comunas con la afectación en la disponibilidad del servicio.
La noche de este jueves, más de 29 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico producto de las lluvias y tormentas eléctricas que afectan a la Región Metropolitana.
Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), durante esta tarde y noche caerían precipitaciones, las que se verían acompañadas de fenómenos eléctricos, con vientos que oscilarían entre los 20 y 40 kilómetros por hora, lo que afectó al tendido eléctrico.
Así, de acuerdo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 23 horas, se reportaban 29.664 clientes sin suministro en la capital.
Entre las comunas que concentran la mayor afectación, están Las Condes con 7.621 consumidores afectados; Lo Barnechea (2.801); Lo Espejo (2.469), Peñalolén (2.535), Ñuñoa (2.314) y Santiago (2.862).
En menor medida también presentaba afectación San Bernardo (1.951) y Puente Alto (1.123), además de otras 11 comunas de la capital.
