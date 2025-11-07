Región Metropolitana registra más de 29 mil clientes sin suministro eléctrico en jornada de lluvias y tormentas eléctricas

Unos 59 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico en la RM. Foto: Aton

La noche de este jueves, más de 29 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico producto de las lluvias y tormentas eléctricas que afectan a la Región Metropolitana.

Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), durante esta tarde y noche caerían precipitaciones, las que se verían acompañadas de fenómenos eléctricos, con vientos que oscilarían entre los 20 y 40 kilómetros por hora, lo que afectó al tendido eléctrico.

Así, de acuerdo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 23 horas, se reportaban 29.664 clientes sin suministro en la capital.

Entre las comunas que concentran la mayor afectación, están Las Condes con 7.621 consumidores afectados; Lo Barnechea (2.801); Lo Espejo (2.469), Peñalolén (2.535), Ñuñoa (2.314) y Santiago (2.862).

En menor medida también presentaba afectación San Bernardo (1.951) y Puente Alto (1.123), además de otras 11 comunas de la capital.