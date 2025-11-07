OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Nacional

    Región Metropolitana registra más de 29 mil clientes sin suministro eléctrico en jornada de lluvias y tormentas eléctricas

    Desde la SEC reportaron 19 comunas con la afectación en la disponibilidad del servicio.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Unos 59 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico en la RM. Foto: Aton

    La noche de este jueves, más de 29 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico producto de las lluvias y tormentas eléctricas que afectan a la Región Metropolitana.

    Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), durante esta tarde y noche caerían precipitaciones, las que se verían acompañadas de fenómenos eléctricos, con vientos que oscilarían entre los 20 y 40 kilómetros por hora, lo que afectó al tendido eléctrico.

    Así, de acuerdo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 23 horas, se reportaban 29.664 clientes sin suministro en la capital.

    Entre las comunas que concentran la mayor afectación, están Las Condes con 7.621 consumidores afectados; Lo Barnechea (2.801); Lo Espejo (2.469), Peñalolén (2.535), Ñuñoa (2.314) y Santiago (2.862).

    En menor medida también presentaba afectación San Bernardo (1.951) y Puente Alto (1.123), además de otras 11 comunas de la capital.

    Clientes sin luz 7 de noviembre.
    Más sobre:LluviasSantiagoRMSin suministroSEC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lagos Weber acusa a Chile Vamos y Republicanos de ser “cómplices pasivos” ante propuesta de Kaiser de indultar a exmilitares

    Conductor fingió robo de su auto para ocultar atropello en Iquique: víctima está en riesgo vital

    Profesora baleada por un alumno de seis años recibe indemnización de US$ 10 millones

    El gobierno de Trump admite ante el Congreso que actualmente carece de justificación legal para atacar Venezuela

    Meteorólogo Jaime Leyton sufre robo en su casa de Puente Alto: delincuentes huyen con joyas y especies

    Kaiser endurece el tono contra el oficialismo y compara a Zohran Mamdani con Boric: “Es su versión con esteroides”

    Lo más leído

    1.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    2.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    3.
    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    4.
    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    5.
    Temblor hoy, jueves 6 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 6 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!
    Match Electoral

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Lagos Weber acusa a Chile Vamos y Republicanos de ser “cómplices pasivos” ante propuesta de Kaiser de indultar a exmilitares
    Chile

    Lagos Weber acusa a Chile Vamos y Republicanos de ser “cómplices pasivos” ante propuesta de Kaiser de indultar a exmilitares

    Región Metropolitana registra más de 29 mil clientes sin suministro eléctrico en jornada de lluvias y tormentas eléctricas

    Conductor fingió robo de su auto para ocultar atropello en Iquique: víctima está en riesgo vital

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario
    Negocios

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario

    Presupuesto 2026: Hacienda no convence a parlamentarios opositores en materia de ingresos y ofrece cita con el SII

    Chileno clave en evitar aranceles de EE.UU. al cobre por tiempos de permisos ambientales en el país: “El marco regulatorio está dormido”

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial
    Tendencias

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

    Argentina gana y Bolivia fue goleada: el Mundial Sub 17 ya tiene clasificados a la siguiente fase
    El Deportivo

    Argentina gana y Bolivia fue goleada: el Mundial Sub 17 ya tiene clasificados a la siguiente fase

    Manuel Pellegrini aborda su futuro: “No estoy más cerca de Chile ni más lejos del Betis”

    Al Betis de Manuel Pellegrini le alcanza con una ráfaga para vencer al Lyon y encaramarse en la Europa League

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap
    Cultura y entretención

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

    Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

    Profesora baleada por un alumno de seis años recibe indemnización de US$ 10 millones
    Mundo

    Profesora baleada por un alumno de seis años recibe indemnización de US$ 10 millones

    El gobierno de Trump admite ante el Congreso que actualmente carece de justificación legal para atacar Venezuela

    Cristina Kirchner otra vez en el banquillo de los acusados: Se inicia juicio por el caso Cuadernos de las Coimas

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
    Paula

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

    Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años