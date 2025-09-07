Alertan por tres focos de incendio en el Biobío: dos puntos estaban dentro de empresa Arauco

Este viernes en la noche se registraron tres focos de incendio en Penco, Región del Biobío.

Esto ocurrió en el sector de Playa Negra, dentro del predio de la empresa Arauco y uno en la zona de interfaz cercana a viviendas.

De acuerdo a la Corporación Chilena de la Madera (Corma), el humo fue detectado gracias a las cámaras de detección de incendios con inteligencia artificial de la empresa Arauco.

De esta forma, los brigadistas y Bomberos de la comuna lograron llegar rápido para controlar el fuego.

El presidente del Departamento de Protección del Bosque de Corma, Ramón Figueroa, señaló que “este tipo de incendios con multifocos no se puede normalizar. Esto es un delito y si alguien ve a personas provocando incendios, debe denunciar de inmediato para evitar que el fuego siga amenazando a las comunidades”.

Desde Corma llamaron a la ciudadanía a colaborar en la prevención y a denunciar cualquier acción sospechosa que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas, las comunidades, la flora y fauna.