    Nacional

    Renca, Santiago y La Florida son las comunas con más agresiones a inspectores municipales en 2025

    La comuna liderada por Claudio Castro ha registrado 74 casos en lo que va de año, es decir, cada casi cinco días un funcionario de este tipo es atacado, en momentos en que se sigue discutiendo la Ley de Seguridad Municipal.

    Por 
    Luciano Jiménez

    Hace un mes, el caso de los inspectores que fueron agredidos por vendedores ambulantes en Estación Central con aceite hirviendo despertó las alarmas en el mundo municipal. El tema es que ese no se trata de un hecho aislado, existiendo decenas de situaciones de agresiones físicas a este tipo de funcionarios en lo que va del 2025, justo en medio de la prolongada discusión en torno a la Ley de Seguridad Municipal, que aún sigue en el Congreso.

    En efecto, este domingo otro hecho violento se registró en las cercanías del barrio Meiggs, en la comuna de Santiago. Allí un sujeto apuñaló a un inspector municipal, quien tuvo que ser trasladado de urgencia hasta un centro asistencial. El trabajador se encontraba en un operativo de fiscalización de comercio ambulante. El presunto atacante fue detenido.

    “Uno de nuestros funcionarios, mientras realizaba un control rutinario del comercio ilegal, fue apuñalado. Favorablemente, nuestros inspectores y personal de seguridad de esta dirección lograron la detención de esta persona”, dijo el director de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, Arturo Urrutia, a 24 Horas.

    Este lunes, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, visitaron al guardia en el Hospital del Trabajador. El vigilante se encuentra fuera de riesgo vital. Tanto Leitao como Desbordes hicieron un llamado a aprobar la Ley de Seguridad Municipal en el Congreso.

    La Tercera consultó a las 35 comunas del Gran Santiago por la cantidad de agresiones a inspectores municipales durante el año. Los municipios respondieron con sus propios datos -a partir de información recopilada por sus direcciones de Seguridad- lo que permite hacer un mapeo de las comunas con más casos, lo que de todas maneras puede estar influido tanto por la población de cada sector y la dotación de inspectores. Cerrillos, Pudahuel, Conchalí, Lo Espejo, Macul y La Granja declinaron entregar información a este medio. Para el análisis del resto que sí respondió, solo se consideraron agresiones físicas, sin tener en cuenta las verbales o amenazas.

    Más de 70 casos al año

    En primer lugar figura la comuna de Renca, con 74 casos en lo que va de 2025. El alcalde Claudio Castro (Ind.) comenta que las agresiones se registran “con distintos niveles de gravedad a nuestros inspectores municipales, con una tendencia hacia una mayor resistencia por parte de las personas fiscalizadas. La capacidad de respuesta conjunta con Carabineros ha sido fundamental para lograr las detenciones en los casos más graves, validando la importancia de los patrullajes mixtos y la coordinación fluida”.

    Agrega que “junto con condenar enérgicamente este tipo de acciones en contra de los funcionarios que desarrollan labores preventivas en las comunas, hacemos nuevamente un urgente llamado a la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal, que entregará mayores herramientas y facultades a los inspectores municipales y aumentará las sanciones a quienes los agreden”.

    La segunda comuna con más casos es Santiago, con 56 agresiones. El informe interno de ese municipio indica “agresiones físicas directas, ataques con objetos contundentes, armas y artefactos incendiarios”. Los meses con mayor cantidad de casos fueron julio (11) y noviembre (11). Entre ellos se registran casos con golpes de manoplas, armas de fuego y golpes de puños de sujetos, entre los que se cuentan agresores con antecedentes, conductores furiosos, delincuentes comunes, turbas y personas en situación de calle.

    El alcalde Mario Desbordes (RN) dice que “el proyecto de seguridad municipal entrega un marco legal. Santiago es la comuna que tiene, por lejos, más agentes de seguridad municipal a nivel nacional. Casi 700. Mi objetivo es llegar a 2.000 al final de mi periodo. Hoy ese personal no cuenta con un marco legal, no existe una ley que los regule. No tienen protección especial”.

    El mapa de las agresiones en la comuna de Santiago en lo que va el 2025.

    En tercera posición está La Florida, con 45 casos. Ahí disponen de 380 funcionarios de seguridad. En cuarta posición está Providencia, con 31 casos. El alcalde Jaime Bellolio (UDI) señala que “los municipios somos colaboradores de las policías en materia de seguridad. Nuestros patrulleros y fiscalizadores arriesgan su vida a diario para proteger a nuestros 170.000 vecinos y las más de 2 millones de personas que vienen cada día a Providencia. Sin embargo, no tenemos mayores atribuciones para enfrentar a delincuentes y a los comerciantes ilegales”.

    Después de Providencia está La Reina, con 22 casos. Ahí se incluyen 5 intimidaciones con armas de fuego, 5 atentados con miguelitos o 3 disparos, entre otros.

    Después está Puente Alto y San Bernardo, ambos con 21 casos. También aparecen Peñalolén (15), Estación Central (13), Independencia (13), Maipú (12), Ñuñoa (11) y Quinta Normal (10).

    En el reporte de Independencia, por ejemplo, figura un inspector “agredido con un tubo metálico en su cabeza y golpes de pie y puño en el piso, resultando con lesiones de carácter leve”. En Ñuñoa hay casos de amenazas con armas blancas. El alcalde, Sebastián Sichel, dice que las agresiones van “desde intentos de atropello y golpes, hasta ataques directos a vehículos de patrullaje. Esta realidad refleja la enorme vulnerabilidad con la que trabajan hoy los inspectores en todo Chile”.

    En Maipú detallan que las agresiones se relacionan con golpes directos, heridas cortopunzantes y ataques con elementos como fierros o botellas.

    En el sector oriente, Lo Barnechea registra 7 agresiones, mismo número para Vitacura (conocido fue el caso de atropello a cuatro inspectores) y en Las Condes hay 4 casos. En Huechuraba, en tanto, hubo 9 agresiones y algunas amenazas de muerte.

    Después figuran San Miguel (9), Quilicura (8), Lo Prado (7), Cerro Navia (4), San Ramón (4), La Pintana (4), Recoleta (3), San Joaquín (3) y Pedro Aguirre Cerda (2).

    En el otro extremo, tanto El Bosque como La Cisterna reportaron a este diario no tener agresiones físicas en lo que va del año.

