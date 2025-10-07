“Rencillas familiares”: prisión preventiva para dos formalizados por homicidio de embarazada baleada en La Florida

En prisión preventiva quedó una pareja formalizada por el delito de homicidio calificado por su presunta responsabilidad en el crimen de una joven de 19 años y embarazada de cuatro meses que fue baleada en La Florida el pasado 5 de octubre.

El tribunal acreditó la participación de él como autor material y de ella como autora intelectual del crimen y accedió a la solicitud de medida cautelar que hizo el Ministerio Público, al estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

La víctima falleció durante la madrugada de este martes producto de las lesiones generadas en un ataque de sujetos armados en su departamento.

Tras la audiencia de formalización, el fiscal jefe de La Florida, Peñalolén -Macul, Felipe Díaz Acuña, explicó que personal especializado del OS-9 de Carabineros realizó diligencias en el inmueble de la balacera, buscó registros de cámaras en el sector e interrogó a testigos.

“A partir de aquello, se estableció la participación de dos personas. Una pareja que vive en la comuna de La Granja, parientes de una de las víctimas”, indicó el fiscal.

Díaz indicó que el Ministerio Público “estima que han ocurrido las agravantes de alevosía y particularmente la de premeditación”.

“La imputada encargó a su pareja concurrir al inmueble de su primo y darle muerte mediante disparos. Se organizó entonces el imputado, después del encargo que le hizo su pareja, concurrió junto a sujetos que por ahora son materia de investigación y luego se produjeron los disparos que finalmente llegaron a la mujer, que estuvo en riesgo vital y lamentablemente el día de hoy junto a su bebé falleció”, detalló el persecutor.

Serían entre dos y tres sujetos además del imputado formalizado los que concurrieron al departamento en un vehículo y ejecutaron los disparos. Según informó el fiscal, el detenido declaró que actuó por “venganza”.

Se fijó un plazo de investigación de 75 días.

Por otro lado, en dependencias del Departamento OS-9 de Carabineros, en calle San Ignacio, el Ministerio Público y la policía uniformada entregaron más antecedentes de la indagatoria.

El fiscal Marcelo Miranda detalló que el crimen tuvo lugar a las 3.28 horas del domingo 5 de octubre. Presumiblemente, los tiradores contaban con armas de fuego automáticas tipo Glock. En el lugar quedó el rastro de al menos 40 impactos de bala.

“Uno de estos impactos llega a una mujer que se encontraba en el interior del domicilio que no era blanco de los sujetos”, expuso el persecutor de la Fiscalía Oriente, indicando que los detenidos fueron formalizados también por el homicidio frustrado del hombre que los imputados pretendían asesinar.

Se investiga una tesis de que el crimen ocurrió en el contexto de un enfrentamiento territorial de bandas vinculadas al tráfico de drogas en un sector con fuerte presencia de un grupo denominado Los Camellos.

“La investigación inicial fue primeramente por rencillas entre familiares, sin embargo, la investigación ha dado una pista de que eventualmente podrían ser bandas criminales que se enfrentan”, indicó el fiscal.

Un teléfono incautado contiene conversaciones entre los imputados que daría cuenta de que se concertaron para el crimen.