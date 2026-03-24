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    Reportan aglomeraciones en estaciones de servicio tras anuncio de histórica alza en bencinas y diésel

    Los conductores llegaron hasta distintas gasolineras ante el anuncio hecho por el gobierno de José Antonio Kast de alzas de $370 por litro en el caso de la gasolina de 93 octanos y de $580 por litro en el diesel.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Aglomeraciones de conductores en estaciones de servicio ante anuncio de alza de precios. Foto: captura de pantalla.

    La noche de este lunes, un número importante de automovilistas está copando las estaciones de servicio para cargar combustible ante el alza histórica que tendrán los precios de las bencinas y el diésel, anunciado por el gobierno de José Antonio Kast.

    De acuerdo a lo señalado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, las alzas serán a contar del jueves 26 de marzo.

    Los precios internos -luego de la tramitación de los decretos respectivos y los cálculos de la Comisión Nacional de Energía- subirán $370 por litro (32%) en el caso de la gasolina de 93 octanos y de $580 por litro para el diésel (62%).

    Ante esta situación, se reportó que distintos conductores concurrieron a distintas bencineras para cargar su estanque ante de la importante alza de precios.

    Uno de los puntos donde se repletó de conductores, son las estaciones de servicio en la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana, donde los conductores hicieron fila para cargar combustible.

    Otros registros dan cuenta de filas en las calles para cargar bencina y diésel en las comunas de San Miguel y Quinta Normal.

    “Directamente afecta demasiado, pero bueno, las cosas pasan por algo. Que sea para mejor”; “es un abuso”; “con esto subirán todas las cosas, el pan, los alimentos, todo”, era parte de la reacción de los automovilistas que entregaron su testimonio mientras esperaban cargar combustible, en declaraciones recogidas por 24 Horas.

    Más sobre:CombustiblesfilasMEPCOGobiernoAlza histórica

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