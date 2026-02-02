SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Reportan más de 600 viviendas afectadas tras intensas lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

    Maipú concentra la mayor cantidad de casas con daños, mientras Senapred, municipios y servicios públicos despliegan operativos sanitarios, de limpieza y apoyo a las familias damnificadas.

    Por 
    Roberto Martínez
    Santiago, 01 de Febrero de 2026 Por las intensas lluvias, se provocaron anegamientos de viviendas De la Villa Los Conquistadores en la comuna de Maipu. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Luego de las intensas precipitaciones y tormentas eléctricas registradas durante el sábado en la Región Metropolitana, fenómeno asociado a una baja segregada que impactó con fuerza a distintos puntos de la capital, el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), cifró en 645 viviendas presentan daños en evaluación.

    Del total informado, 583 viviendas corresponden a la comuna de Maipú, seguida por Padre Hurtado con 40 y Las Condes con 22 inmuebles afectados.

    La situación más crítica se vive en el sector poniente de Santiago, donde los anegamientos y daños estructurales obligaron a desplegar recursos de emergencia a gran escala.

    Maipú, el epicentro de la emergencia

    En Maipú, las lluvias provocaron inundaciones en sectores como La Farfana, El Abrazo de Maipú y Camino Melipilla.

    Según Senapred, 402 viviendas resultaron inundadas o anegadas, tanto por aguas lluvias como servidas, mientras que 181 presentan distintos daños estructurales, elevando la preocupación por la habitabilidad de los hogares.

    Ante el riesgo sanitario, la Seremi de Salud anunció que desde este lunes 2 de febrero se desplegarán equipos en distintos puntos de la comuna para vacunar contra la hepatitis A a vecinos expuestos a aguas servidas. Asimismo, se informó que la vacuna contra el tétano está disponible en los SAR y SAPU para las personas afectadas.

    En tanto, el operativo de respuesta incluye alrededor de 20 maquinarias pesadas -camiones aljibe, tolvas, retroexcavadoras y minicargadores—, facilitadas por las municipalidades de La Florida y Peñalolén, además de cuadrillas municipales y de emergencia.

    En paralelo, se mantiene habilitado un albergue con capacidad para 100 personas en el Gimnasio Olímpico Fernando González, destinado a quienes no pueden permanecer en sus viviendas.

    Padre Hurtado: desborde del canal Santa Marta

    En la comuna de Padre Hurtado, el desborde del canal Santa Marta generó el anegamiento de 40 viviendas en las poblaciones Nueva Estrella y José Morales.

    La afectación a personas aún se encuentra en evaluación, mientras personal municipal y de Vialidad trabaja con cargadores y camiones en la limpieza y despeje de Camino Melipilla, uno de los puntos más comprometidos.

    A esto se suma la labor de Aguas Andinas, que se encuentra realizando la sanitización de viviendas afectadas y la reparación de alcantarillados colapsados.

    Senapred también informó que, debido a obras de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), se habrían obstruido vías de evacuación de aguas lluvias, situación que derivó en un socavón en el patio de una vivienda, actualmente bajo evaluación técnica.

    Lo Barnechea y Las Condes

    En el sector oriente de la capital, Lo Barnechea registró una remoción en masa en el kilómetro 6 de la Ruta G-21 (Camino a Farellones). Aunque la vía se encuentra despejada, se mantiene restricción de ingreso solo para residentes.

    En las labores participan personal municipal y de la empresa Anglo American, mientras que en el sector de Quebrada Huallalolén continúa el despeje con acceso controlado.

    Por su parte, en Las Condes, la activación de la quebrada Honda, en el sector de San Carlos de Apoquindo, dejó 22 viviendas con daños en evaluación, además de calles cubiertas por barro y rocas.

    Equipos de emergencia y maquinaria pesada trabajan en el despeje y limpieza de zonas como Canal Interceptor, Cajón Quebrada, Quebrada Honda y avenida Colón, con el objetivo de restablecer la conectividad y reducir riesgos adicionales.

    Más sobre:LluviaRegión MetropolitanaViviendasDañosPadre HurtadoLas CondesLo BarnecheaNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Identifican a los agentes federales que causaron la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

    FES, sala cuna y reforma política: los pendientes que el gobierno intentará despachar en la primera semana de marzo

    Cadem: 79% cree que Chile debe endurecer su política migratoria

    Seguridad, corrupción y costo de la vida: los desafíos para el próximo presidente de Costa Rica

    Fallece Adolfo Bañados, exministro de la Corte Suprema que investigó el caso Lonquén y asesinato de Orlando Letelier

    El niño de 5 años detenido por ICE ya está de vuelta en Minneapolis tras orden de juez

    Lo más leído

    1.
    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    PDI incauta 10 armas, droga avaluada en más de $10 millones y detiene a dos integrantes de clan familiar en la RM

    2.
    Quiroz sostiene que reconstrucción de Ñuble y Biobío “no se va a afectar” por reajuste fiscal

    Quiroz sostiene que reconstrucción de Ñuble y Biobío “no se va a afectar” por reajuste fiscal

    3.
    11 viviendas anegadas en Las Condes tras temporal en la RM, mientras siguen labores de despeje en casas y quebradas

    11 viviendas anegadas en Las Condes tras temporal en la RM, mientras siguen labores de despeje en casas y quebradas

    4.
    PDI incauta más de un kilo de éxtasis proveniente de Canadá y detiene a tres personas en La Florida

    PDI incauta más de un kilo de éxtasis proveniente de Canadá y detiene a tres personas en La Florida

    5.
    Vodanovic cifra en más de 700 las familias que lo perdieron todo por inundaciones en Maipú

    Vodanovic cifra en más de 700 las familias que lo perdieron todo por inundaciones en Maipú

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad Católica por la Liga de Primera

    Reportan más de 600 viviendas afectadas tras intensas lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana
    Chile

    Reportan más de 600 viviendas afectadas tras intensas lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

    FES, sala cuna y reforma política: los pendientes que el gobierno intentará despachar en la primera semana de marzo

    Cadem: 79% cree que Chile debe endurecer su política migratoria

    Desarrolladores de Viviendas Sociales: “En 2025 los inicios de obras disminuyeron dramáticamente”
    Negocios

    Desarrolladores de Viviendas Sociales: “En 2025 los inicios de obras disminuyeron dramáticamente”

    Sigue el boom de los centros comerciales y sus acciones están entre las más rentables en enero

    Natureza: CMPC obtiene concesión para terminal portuario en Brasil donde desembolsará cerca de US$170 millones

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo
    Tendencias

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    Los duros dardos de Daniel Garnero contra el actuar de Piero Maza luego del agónico empate de la UC en La Serena
    El Deportivo

    Los duros dardos de Daniel Garnero contra el actuar de Piero Maza luego del agónico empate de la UC en La Serena

    Cristóbal Baeza Muñoz se consagra campeón de la Vuelta a San Juan 2026

    La UC reacciona a tiempo para evitar el tropezón: el infaltable Zampedri le da el empate ante La Serena en el debut

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Mira la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes

    Luis Slimming conquista al público, Ana Torroja vence los problemas de audio y Luis Jara se come el escenario: segunda noche del Festival de Las Condes

    Identifican a los agentes federales que causaron la muerte de Alex Pretti en Minneapolis
    Mundo

    Identifican a los agentes federales que causaron la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

    Seguridad, corrupción y costo de la vida: los desafíos para el próximo presidente de Costa Rica

    El niño de 5 años detenido por ICE ya está de vuelta en Minneapolis tras orden de juez

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas