Reportan más de 600 viviendas afectadas tras intensas lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

Santiago, 01 de Febrero de 2026 Por las intensas lluvias, se provocaron anegamientos de viviendas De la Villa Los Conquistadores en la comuna de Maipu. Luis Quinteros/Aton Chile

Luego de las intensas precipitaciones y tormentas eléctricas registradas durante el sábado en la Región Metropolitana, fenómeno asociado a una baja segregada que impactó con fuerza a distintos puntos de la capital, el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), cifró en 645 viviendas presentan daños en evaluación.

Del total informado, 583 viviendas corresponden a la comuna de Maipú, seguida por Padre Hurtado con 40 y Las Condes con 22 inmuebles afectados.

La situación más crítica se vive en el sector poniente de Santiago, donde los anegamientos y daños estructurales obligaron a desplegar recursos de emergencia a gran escala.

Maipú, el epicentro de la emergencia

En Maipú, las lluvias provocaron inundaciones en sectores como La Farfana, El Abrazo de Maipú y Camino Melipilla.

Según Senapred, 402 viviendas resultaron inundadas o anegadas, tanto por aguas lluvias como servidas, mientras que 181 presentan distintos daños estructurales, elevando la preocupación por la habitabilidad de los hogares.

Ante el riesgo sanitario, la Seremi de Salud anunció que desde este lunes 2 de febrero se desplegarán equipos en distintos puntos de la comuna para vacunar contra la hepatitis A a vecinos expuestos a aguas servidas. Asimismo, se informó que la vacuna contra el tétano está disponible en los SAR y SAPU para las personas afectadas.

En tanto, el operativo de respuesta incluye alrededor de 20 maquinarias pesadas -camiones aljibe, tolvas, retroexcavadoras y minicargadores—, facilitadas por las municipalidades de La Florida y Peñalolén, además de cuadrillas municipales y de emergencia.

En paralelo, se mantiene habilitado un albergue con capacidad para 100 personas en el Gimnasio Olímpico Fernando González, destinado a quienes no pueden permanecer en sus viviendas.

Padre Hurtado: desborde del canal Santa Marta

En la comuna de Padre Hurtado, el desborde del canal Santa Marta generó el anegamiento de 40 viviendas en las poblaciones Nueva Estrella y José Morales.

La afectación a personas aún se encuentra en evaluación, mientras personal municipal y de Vialidad trabaja con cargadores y camiones en la limpieza y despeje de Camino Melipilla, uno de los puntos más comprometidos.

A esto se suma la labor de Aguas Andinas, que se encuentra realizando la sanitización de viviendas afectadas y la reparación de alcantarillados colapsados.

Senapred también informó que, debido a obras de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), se habrían obstruido vías de evacuación de aguas lluvias, situación que derivó en un socavón en el patio de una vivienda, actualmente bajo evaluación técnica.

Lo Barnechea y Las Condes

En el sector oriente de la capital, Lo Barnechea registró una remoción en masa en el kilómetro 6 de la Ruta G-21 (Camino a Farellones). Aunque la vía se encuentra despejada, se mantiene restricción de ingreso solo para residentes.

En las labores participan personal municipal y de la empresa Anglo American, mientras que en el sector de Quebrada Huallalolén continúa el despeje con acceso controlado.

Por su parte, en Las Condes, la activación de la quebrada Honda, en el sector de San Carlos de Apoquindo, dejó 22 viviendas con daños en evaluación, además de calles cubiertas por barro y rocas.

Equipos de emergencia y maquinaria pesada trabajan en el despeje y limpieza de zonas como Canal Interceptor, Cajón Quebrada, Quebrada Honda y avenida Colón, con el objetivo de restablecer la conectividad y reducir riesgos adicionales.