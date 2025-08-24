SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Representantes de Matthei y Jara se reúnen con vecinos de campamentos en encuentro organizado por Techo Chile

Durante el conversatorio se abordaron tres ejes: acceso a soluciones habitacionales, desalojos y seguridad.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

En dependencias de Infocap, cerca de sesenta vecinos y dirigentes de veinte campamentos de la Región Metropolitana participaron este sábado en un encuentro convocado por Techo Chile.

La instancia, de carácter reservado, reunió a equipos de las candidaturas presidenciales de Evelyn Matthei y Jeannette Jara, quienes escucharon las principales preocupaciones de las familias que viven en asentamientos irregulares.

Durante el conversatorio se abordaron tres ejes: acceso a soluciones habitacionales, desalojos y seguridad. Los dirigentes habían trabajado previamente estas prioridades en mesas internas, que fueron expuestas a la senadora Alejandra Sepúlveda, vocera de la campaña de Jara, y a Jonathan Orrego, integrante del equipo programático de Matthei.

“La situación de los campamentos no puede abordarse solo desde la vivienda: también hay que considerar el Registro Social de Hogares, la conectividad, los problemas de agua y basura, y la situación migratoria. Por eso creemos que debe existir una mesa interministerial, donde participe Desarrollo Social y otras carteras, con el objetivo de dar una respuesta integral”, afirmó Sepúlveda.

Por su parte, Orrego planteó que “lo que proponemos es acelerar el proceso: construir 400 mil soluciones habitacionales en cuatro años y mejorar otros 400 mil hogares de familias que hoy viven en hacinamiento y otras situaciones críticas.

“Para eso es clave poner a disposición el suelo público, incluidas las empresas y sociedades del Estado, e incluso si es necesario terrenos de las Fuerzas Armadas”, indicó.

Dirigentas vecinales subrayaron la urgencia de una respuesta estatal, advirtiendo las condiciones precarias y expuestas a riesgos en que viven, recalcando que “nadie elige vivir en un campamento” y pidiendo que el Estado actúe antes de que se dicten desalojos.

En tanto, la directora social de TECHO-Chile, Isidora García, sostuvo que “existe consenso en el diagnóstico: los campamentos no son un problema solo de vivienda; las familias llegan a ellos por razones económicas y sociales, por lo que la construcción debe ir acompañada de programas sociales y coordinación entre distintos ministerios que logren atender las distintas dimensiones del problema”.

“Que las propuestas y buenas intenciones que los vecinos escuchan en cada periodo de campaña se traduzcan en resultados concretos durante los próximos cuatro años, independiente de quién gobierne”, sentenció.

Lee también:

Más sobre:TechoTecho ChileEvelyn MattheiJeannette Jara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“El Estado no puede seguir de brazos cruzados”: Matthei, Kast y Kaiser condenan fatal ataque en La Araucanía

CMPC exige mayor seguridad tras ataque armado en Victoria que dejó un muerto y un herido

En medio de atentados en Cali: Ecuador incauta gran cantidad de explosivos que iban hacia Colombia

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

Investigan caso de corrupción en agencia de discapacidad en Argentina que vincularían a Karina Milei

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

5.
Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

“El Estado no puede seguir de brazos cruzados”: Matthei, Kast y Kaiser condenan fatal ataque en La Araucanía
Chile

“El Estado no puede seguir de brazos cruzados”: Matthei, Kast y Kaiser condenan fatal ataque en La Araucanía

CMPC exige mayor seguridad tras ataque armado en Victoria que dejó un muerto y un herido

Hallan cuerpo de hombre arrastrado por río Pilmaiquén durante ceremonia de sanación

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado
Negocios

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado

Grau y su experiencia en el Gobierno: “Me ha cambiado y me ha cambiado para bien”

El cambio de modelo económico que viene para Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10
Tendencias

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Cada cuánto deberías lavar tus sábanas, según una microbióloga

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Colo Colo acaba con el invicto del Claro Arena: vence a la UC en el fútbol femenino
El Deportivo

Colo Colo acaba con el invicto del Claro Arena: vence a la UC en el fútbol femenino

El fútbol ecuatoriano está de luto: muere Marcos Olmedo, el jugador del Mushuc Runa que chocó en su auto

Kylian Mbappé vuelve al rescate de Xabi Alonso en el triunfo del Real Madrid sobre el Oviedo

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”
Cultura y entretención

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

En medio de atentados en Cali: Ecuador incauta gran cantidad de explosivos que iban hacia Colombia
Mundo

En medio de atentados en Cali: Ecuador incauta gran cantidad de explosivos que iban hacia Colombia

Investigan caso de corrupción en agencia de discapacidad en Argentina que vincularían a Karina Milei

Vicepresidente de EE.UU. dice que Rusia ha hecho “concesiones significativas” para lograr acuerdo de paz con Ucrania

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo