CMPC exige mayor seguridad tras ataque armado en Victoria que dejó un muerto y un herido

Durante la noche del sábado, cerca de las 22.30 horas, dos trabajadores pertenecientes a una empresa contratista de CMPC fueron víctimas de un violento ataque armado en el predio Los Prados, en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía.

Los vigilantes se encontraban realizando labores de supervisión cuando fueron emboscados por desconocidos que portaban armamento de guerra. El hecho dejó a uno de los trabajadores fallecido y al otro gravemente herido, quien permanece internado en Temuco.

A través de un comunicado, CMPC lamentó lo ocurrido y reiteró su llamado al restablecimiento de la seguridad pública en las regiones afectadas por la violencia rural.

“Este ataque, que cobró la vida de una persona inocente, no es un ataque a la industria forestal, como algunos pretenden hacer creer; este es un atentado que deja a una familia destruida”, señaló el gerente general de la compañía, Francisco Ruiz-Tagle.

El ejecutivo agregó que la empresa se encuentra acompañando a las familias de las víctimas y reafirmó su solidaridad con los trabajadores que desarrollan sus labores en una zona que, sostuvo, se ha visto afectada por la falta de condiciones mínimas de seguridad.

Finalmente, CMPC informó que sus equipos están en contacto con las autoridades para colaborar en la investigación del caso y recalcó que la compañía no cuenta con guardias armados.