Nacional

Continúa búsqueda de tripulantes de lancha siniestrada en Punta Arenas pese a condiciones meteorológicas

De acuerdo a la Gobernación Marítima, las condiciones meteorológicas no han sido favorables este domingo, por lo que no pudieron desplegar los aviones navales.

María José HalabiPor 
María José Halabi

Este domingo continúa la búsqueda de la tripulación de la lancha “Ana Belén”, desaparecida desde el jueves pasado.

El capitán de navío y Gobernador Marítimo de Puerto Williams, Manuel Iturria, informó que “ayer, cerca de las 19:30 horas, arribó a Puerto Williams el buque OPV Marinero FuenteAlba. Abordo venía Juan José Rojas, quien, hasta ahora, es el único sobreviviente de la lancha a motor ‘Ana Belén’”.

Agregó que “a penas tocó tierra fue recibido por personal naval y evaluado de inmediato por un médico para luego ser trasladado al Hospital Comunitario Cristina Calderón”.

Allí “se le practicaron los primeros exámenes antes de ser trasladado a Punta Arenas para continuar con su operación en el Hospital Regional, recinto al que arribó a última hora de la jornada 23 de agosto”.

Hoy, “domingo 24 de agosto, nuestras unidades continúan desplegadas en el mar luchando contra condiciones complejas, vientos que superan los 20 nudos y a precipitaciones constantes y temperaturas propias del extremo sur”.

“Cada minuto en el mar es un desafío, pero también una muestra de la entrega y compromiso de quienes integran esta labor. Esto tanto del personal naval como de las embarcaciones particulares que están involucradas en la búsqueda”, concluyó Iturria.

El primer sobreviviente, Juan Andrés Rojas Casco, fue encontrado este sábado. Fue localizado en una roca cerca de Bahía Sea por unos pescadores de la zona.

Cabe recordar que este accidente ocurrió el pasado jueves 21, con cuatro ciudadanos paraguayos en su interior.

La tripulación viajaba a 200 kilómetros al sur de Punta Arenas, en las cercanías de las islas Gilbert y Stewart, región de Magallanes.

Continúa la búsqueda de tripulantes de lancha “Ana Belén” siniestrada en Punta Arenas

Ante la aparición de Rojas, los familiares de los pescadores señalaron que “estamos muy contentos por esto y agradecidos por el trabajo. Ahora estamos esperando que siga la búsqueda porque Juan comunicó que conocía el paradero de dos personas más”.

“A él se le encontró con hipotermia, entonces está realizando los cuidados necesarios para su recuperación”, detalló una familiar.

“No nos dieron el punto específico (de los otros pescadores) pero sí dijo que podría mostrarles fotografías a los familiares más cercanos. Vamos a seguir esperando para encontrar a los que faltan”, concluyó.

Punta ArenasRegión de MagallanesBahía SeaArmada de ChileMoto Nave "Ana Belén"

