Nacional

Hallan cuerpo de hombre arrastrado por río Pilmaiquén durante ceremonia de sanación

Se trata del hombre que se arrojó a las aguas intentando rescatar a una adolescente de 15 años, quien también falleció en el rito registrado en Maihue.

Por 
Sebastián Yeza
Imagen referencial. Foto: X @CarabAraucania

La tarde de este domingo, la Fiscalía de Los Ríos confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre que había desaparecido durante una ceremonia de sanación con una machi en el sector de Maihue, en Río Bueno.

De acuerdo a los primeros antecedentes, se trata del cuerpo de un hombre de 49 años, hallado en el río Pilmaiquén y que correspondería a quien estaba siendo buscado desde el pasado martes, luego de haber sido arrastrado por la corriente en la mencionada ceremonia.

Desde el Ministerio Público informaron que el fiscal Sergio Fuentes está recopilando mayores antecedentes respecto al hallazgo, por lo que se espera que se puedan conocer más detalles dentro de las próximas horas.

Cabe señalar que en el mencionado ritual de sanación, una adolescente de 15 años resultó muerta al ser arrastrada por la corriente del río Pilmaiquén. En ese contexto, su madre, una mujer de 48 años, y un vecino se lanzaron al río con la intención de rescatarla. Sin embargo, se les perdió el rastro. Solo la madre pudo salir de las aguas.

El cuerpo de la menor de edad fue recuperado el miércoles, luego de trabajos encabezados por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros.

Acorde a lo informado por el fiscal Sergio Fuentes, la ceremonia estuvo a cargo de Millaray Huichalaf, una conocida machi del sector.

NOTICIA EN DESARROLLO...

