Encuentran cuerpo de adolescente que fue arrastrada por la corriente del río Pilmaiquén

Este miércoles culminó la búsqueda de la adolescente de 15 años que fue arrastrada por la corriente del río Pilmaiquén en la comuna de Río Bueno.

La Fiscalía de Los Ríos informó que los uniformados dieron con el cuerpo de la joven que se encontraba desaparecida desde el martes.

El hallazgo se produjo a unos 600 metros río abajo desde el comando establecido por los equipos de rastreo.

La menor de edad estaba siendo buscada por funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, luego de que se le perdiera el rastro en medio de una ceremonia de sanción.

La adolescente fue arrastrada por el cause del río, pese a que un hombre y una mujer de 48 años intentaron rescatarla, solo uno de ellos logró salir del agua y el sujeto todavía está siendo buscado.

Respecto al segundo desaparecido, el delegado presidencial, Jorge Alvial señaló que “se iniciará un nuevo trabajo estratégico de planificación para continuar con la búsqueda y poder encontrar a la otra persona”.