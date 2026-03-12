Carabineros rescata a tres motoristas en laguna El Toro tras realizar operativo de búsqueda

Un operativo de búsqueda de montaña permitió a Carabineros rescatar durante la madrugada de este jueves a tres personas que se encontraban extraviadas mientras realizaban una ruta en motocicletas, en la comuna de Los Andes.

Según informó la policía, el procedimiento se inició cerca de las 02:10, luego de que la Fiscalía local instruyera diligencias trasa recibir una denuncia por presunta desgracia interpuesta en una comisaria.

Según la información entregada por la denunciante, se trataba de tres familiares que habían iniciado un recorrido en motocicletas todo terreno desde la comuna de Colina, con destino al sector Río Blanco, comuna de Los Andes.

El trayecto se debía haber completado durante la tarde del día anterior, sin embargo, al no llegar al punto acordado ni establecer contacto, dieron aviso a las autoridades policiales y se activó la alerta.

El capitán José Vasquez, de la subcomisaría Los Andes, señaló que “este acceso lo habrían realizado por la comuna de Colina, pero sería en la alta cordillera hacia el sector de los Andes”.

Ante la situación, personal de la subcomisaría Los Libertadores (F), desplegó un opertativo de búsqueda y rescate en la zona cordillerana, conformando una patrulla de acción rápida.

Tras aplicar diversas técnicas de rastreo en el terreno, los funcionarios lograron ubicar a los tres adultos en el sector de Laguna El Toro. De acuerdo con la institución todos se encontraban conscientes y sin lesiones visibles .

“Fueron a encontradas en buenas condiciones físicas y asimismo se logró rescatar a esta persona y sacar hasta el sector urbano donde se le constataron lesiones y se adoptó el procedimiento de rigor”, señaló el capitán.