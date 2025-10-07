SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

¿Resorts y bufés? CDE demanda a corporación de San Bernardo por mal uso de dinero en administración de Cuevas

La entidad busca recuperar $1.652.244.411 de fondos utilizados por las corporaciones de Salud y de Educación cuando la antigua alcaldesa lideraba la organización. En paralelo, el actual edil, Christopher White (PS), se querelló por fraude al Fisco.

Por 
Luciano Jiménez

Platas públicas que supuestamente se usaron en resorts y bufets, en vez de educación y salud. Esa es la acusación de la Municipalidad de San Bernardo, comandada por Christopher White (PS), en contra de la gestión pasada liderada por Nora Cuevas (UDI) respecto de dineros enviados desde el Ministerio de Educación a las corporación de Salud y Educación. El actual alcalde se querelló luego de que durante las últimas semanas el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpusiera una demanda de cobro de pesos para buscar recuperar las platas por este asunto.

La acción judicial del CDE fue interpuesta el pasado 22 de agosto, pero se desconocía hasta ahora. Fue a mediados de septiembre que se le notificó al alcalde del escrito, ante lo que el jefe comunal se sumó con una querella por fraude al Fisco en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

El CDE busca recuperar la cifra de $1.652.244.411 que estima fueron defraudados por la corporación por hechos ocurridos el 2017, cuando Cuevas era la alcaldesa. De todas maneras, al ser White el alcalde en ejercicio, la acción del CDE va en su contra al ser el representante legal de la corporación.

La Corporación de Educación y Salud es la institución que se encarga de administrar los establecimientos educacionales y de salud de la comuna, y el rol de Cuevas como querellada le asiste en su calidad de presidenta del directorio de esa corporaciones en aquella época.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Al ser fondos públicos, la entidad tiene la obligación de rendirlos con documentos que prueben en qué se gastaron, pero en este caso se cuestiona que en muchas de las rendiciones el gasto que se exhibió no corresponde a lo que se debía desembolsar, o que derechamente no hubo rendición alguna.

Según la demanda -a la cual La Tercera tuvo acceso- el CDE establece que “lo que se cobra en estos autos es el monto rendido pero rechazado y aquel sin ejecutar”.

Y agregó que “la entrega de los dineros se llevó a cabo con la única y exclusiva misión de distribuir recursos que tendieran a dar apoyo y mejora a la educación pública, recayendo en la entidad receptora de esos recursos el deber de rendirlos y acreditar que fueron utilizados conforme a los fines que se tuvieron a la vista al momento de decidir su efectivo traspaso”.

Consultada Cuevas por este diario no hubo respuesta, y desde San Bernardo indican que están complicados con el asunto pues es plata que como municipalidad deben devolver y de la cual no disponen. Además, refuerzan que la acción judicial apunta a hechos ocurridos cuando Cuevas era la alcaldesa.

La exalcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas (UDI). Sergio Pina/AtonChile SERGIO PIÑA/ATON CHILE

Lo que dice la municipalidad

En la querella de San Bernardo -que apunta también contra el exencargado de finanzas Mario Astorga- establecen que “desde el año 2015 existe una gran cantidad de fondos no rendidos, o rendiciones que fueron rechazadas, generándose para la corporación una obligación de reintegro de los mismos al Ministerio de Educación”.

En la acción judicial detallaron que la corporación ha estado a cargo de ser sostenedora de 41 establecimientos educacionales y de 15 jardines infantiles, y que “se ha hecho una exhaustiva revisión, y a la fecha hemos logrado determinar que gran parte de estos dineros no se pueden rendir, porque no se cuenta siquiera con documentación que acredite que se utilizaron para los objetivos del fondo FAEP o algún otro fin”.

En ese sentido, la querella estableció: “Dichos dineros no se encuentran en poder de la corporación, ni en aquella época ni en la actualidad, desconociéndose a la fecha el destino de los mismos”.

En la comuna apuntan a que parte de los dineros fueron usados en centros recreacionales. El secretario general de la Corporación de Salud de San Bernardo, Álvaro Jorquera, dice que “la Corporación Municipal, como corresponde, responderá formalmente a esta demanda y entregará todos los antecedentes que llevaron al CDE a demandarnos, porque efectivamente en esos años hubo recursos que se mal usaron o derechamente se desconoce el destino de esos recursos. Por ejemplo, hubo dinero público utilizado para visitar un resort”.

Desde la municipalidad tienen como antecedentes el documento de una sesión de capacitaciones dirigida a directores y jefes técnicos de educación básica del 2016 llevada a cabo en la Casona San José de las Vertientes, la que figura como una sala de eventos para matrimonios con grandes salas y áreas verdes.

Más sobre:CDEConsejo de Defensa del EstadoSan BernardoMunicipalidad de San BernardoNora CuevasChristopher White

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Servel rechaza inscripción de Demócratas en Los Ríos y Los Lagos

Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela y amenaza a Maduro con “furia y fuego”

Trump garantiza que EE.UU. hará “todo lo posible” para que Israel y Hamas cumplan con el acuerdo de paz si entra en vigor

Isidro Solís, defensor de exjueza Sabaj: “Los casos en que están involucrados jueces hombres han tenido un resultado distinto a la remoción”

Las ventas del primer día del Cyber Monday 2025 registran récord histórico y sube el gasto promedio

Caso Monsalve: juzgado amplía plazo de investigación tras nuevas diligencias solicitadas por la defensa

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Nuevas patentes para los vehículos: histórico cambio diferenciará autos híbridos y eléctricos de los tradicionales

Nuevas patentes para los vehículos: histórico cambio diferenciará autos híbridos y eléctricos de los tradicionales

5.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 12 de octubre

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 12 de octubre

Minvu abre nuevas postulaciones al Subsidio de arriendo: estos son los plazos y requisitos

Minvu abre nuevas postulaciones al Subsidio de arriendo: estos son los plazos y requisitos

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre
Chile

Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Servel rechaza inscripción de Demócratas en Los Ríos y Los Lagos

Isidro Solís, defensor de exjueza Sabaj: “Los casos en que están involucrados jueces hombres han tenido un resultado distinto a la remoción”

Las ventas del primer día del Cyber Monday 2025 registran récord histórico y sube el gasto promedio
Negocios

Las ventas del primer día del Cyber Monday 2025 registran récord histórico y sube el gasto promedio

Adiós a Astara: las marcas que Stellantis representará de manera directa en Chile

Retail financiero crea comité para detección de fraudes y lavado de dinero

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad
Tendencias

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Roku y su apuesta de streaming en Chile: “La gente puede transformar su Smart TV en uno realmente inteligente”

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Ucrania vs. España en el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. México por los octavos de final del Mundial Sub 20

En vivo: Ucrania y España definen al primer cuartofinalista del Mundial Sub 20

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest
Cultura y entretención

Puertas, actividades y horarios: todo lo que debes saber para asistir al Ruidosa Fest

Teatro ICTUS celebra 70 años de historia ininterrumpida en grande con actividades gratuitas

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela y amenaza a Maduro con “furia y fuego”
Mundo

Trump suspende la estrategia diplomática con Venezuela y amenaza a Maduro con “furia y fuego”

Trump garantiza que EE.UU. hará “todo lo posible” para que Israel y Hamas cumplan con el acuerdo de paz si entra en vigor

Alexander Heffner, periodista de EE.UU.: “Muchas de las tácticas de Trump contra la prensa son como las de Nixon, pero con esteroides”

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?