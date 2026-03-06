SUSCRÍBETE
    Nacional

    Resultados del Simce 2025 reflejan tendencia a estabilización del sistema tras la caída de la pandemia

    Este viernes se dieron a conocer los resultados de la evaluación realizada el año pasado, con leves variaciones al alza y a la baja en las pruebas de cuarto básico, octavo básico y segundo medio.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    Foto: Simce.

    Este viernes se entregaron los resultados del Simce 2025, que en particular se aplicó entre octubre y noviembre del año pasado a los estudiantes de cuarto básico, octavo básico y segundo medio. Los resultados son alentadores y dan cuenta que lo peor de la pospandemia parece haber quedado definitivamente atrás.

    Luego de esa fuerte caída y evidencias de un camino de recuperación en los Simce 2023 y 2024, los resultados de 2025 muestran una estabilización, sin variaciones significativas. Hay puntajes levemente mejores y peores.

    En particular, en cuarto básico se alcanzaron 276 puntos promedio en Lectura y 262 en Matemática, lo que representa una disminución de 2 puntos en ambas asignaturas respecto de 2024, que para el sistema no son consideradas significativas.

    En cuanto a brechas entre hombres y mujeres, en Matemática los hombres alcanzaron 269 puntos, 15 de diferencia respecto de las mujeres, que lograron 254. En tanto, en Lectura, hay 5 puntos de diferencia a favor de las mujeres, que obtuvieron 279 puntos promedio.

    En segundo medio se mantiene una tendencia gradual al alza, alcanzando los valores prepandemia: 250 en Lenguaje y 263 en Matemática. Respectivamente, en el Simce pasado los estudiantes chilenos habían promediado 249 y 259 puntos.

    Respecto de la brecha de género, en Lectura y Matemática se acorta en un punto la diferencia, llegando a 8 puntos a favor de los hombres en Matemática (267 puntos en promedio) y 13 puntos en Lectura, a favor de las mujeres (257 puntos en promedio).

    El 2025 fue la primera vez, después de la pandemia, que se evaluó a los estudiantes de octavo básico. Ellos lograron 238 puntos promedio en Lectura; 258 en Matemática; y 250 en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, dando cuenta de una caída de 3 puntos en Lectura y 5 puntos en Matemática si se comparan los resultados con 2019. A su vez, se mantienen los puntajes en Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

    El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sostuvo tras la entrega de resultados que “hoy podemos sostener, con apego a la evidencia, que durante nuestra gestión no solo recuperamos aprendizajes y protegimos trayectorias educativas, sino que también logramos avanzar de manera resiliente, incluso por sobre los niveles existentes antes de la crisis sanitaria. Este es un logro muy valioso y, por ello, quiero felicitar a las comunidades educativas por el trabajo pedagógico que realizan a diario, por su compromiso y vocación profesional para abordar los desafíos de la realidad escolar que, sabemos, son cada vez más exigentes”.

