Robo con violencia, homicidio y parricidio: Fiscalía detalla causas de detención de hijos y exyerno de Julia Chuñil
Los cuatro imputados pasarán a control de detención esta tarde en el Juzgado de Garantía de Los Lagos.
La mañana de este miércoles se concretó la detención de cuatro imputados por la presunta participación en la muerte y desaparición de Julia Chuñil Catricura, que corresponden a tres hijos -Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil- y un exyerno de la víctima -Bermar Flavio Bastías Bastidas-.
Según datos entregados por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, las detenciones corresponden a los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo en el caso de los hijos la calificación de parricidio. “Todos en calidad de autores”, expuso.
La investigación dirigida por la Fiscalía y desarrollada junto a las policías, logró dar con resultados que permitieron reunir los antecedentes suficientes para solicitar una orden de detención concebidas por el juez de garantía de Los Lagos y cumplidas por Carabineros de Chile.
Bajo esta premisa, la fiscal agregó que “los antecedentes serán expuestos por la fiscalía en la audiencia del control de detención y de formalización de la investigación ante el juez de Garantía de los Lagos la que se desarrollará en las próximas horas”.
Por su parte, el director Control Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, general Jaime Velasco, indicó que la investigación duró alrededor de seis meses y que contó con un equipo dedicado exclusivamente al esclarecimiento de los hechos.
“A través de un equipo multiagencial, la institución ha ejecutado cuatro órdenes de detención, colocando a los detenidos a disposición del tribunal competente”, dijo Velasco.
Luego añadió que los antecedentes como prueba ya fueron entregados e incorporados en su totalidad al Ministerio Público.
