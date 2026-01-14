Robo con violencia, homicidio y parricidio: Fiscalía detalla causas de detención de hijos y exyerno de Julia Chuñil

La mañana de este miércoles se concretó la detención de cuatro imputados por la presunta participación en la muerte y desaparición de Julia Chuñil Catricura, que corresponden a tres hijos -Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil- y un exyerno de la víctima -Bermar Flavio Bastías Bastidas-.

Según datos entregados por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, las detenciones corresponden a los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo en el caso de los hijos la calificación de parricidio . “Todos en calidad de autores”, expuso.

La investigación dirigida por la Fiscalía y desarrollada junto a las policías, logró dar con resultados que permitieron reunir los antecedentes suficientes para solicitar una orden de detención concebidas por el juez de garantía de Los Lagos y cumplidas por Carabineros de Chile.

Bajo esta premisa, la fiscal agregó que “los antecedentes serán expuestos por la fiscalía en la audiencia del control de detención y de formalización de la investigación ante el juez de Garantía de los Lagos la que se desarrollará en las próximas horas ”.

El general de Carabineros Jaime Velasco y la fiscal regional Tatiana Esquivel.

Por su parte, el director Control Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, general Jaime Velasco, indicó que la investigación duró alrededor de seis meses y que contó con un equipo dedicado exclusivamente al esclarecimiento de los hechos.

“A través de un equipo multiagencial, la institución ha ejecutado cuatro órdenes de detención, colocando a los detenidos a disposición del tribunal competente”, dijo Velasco.

Luego añadió que los antecedentes como prueba ya fueron entregados e incorporados en su totalidad al Ministerio Público.