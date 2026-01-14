SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Detienen a tres hijos y exyerno de Julia Chuñil por su presunta participación en la muerte de la mujer

    Los hijos serán formalizados por el delito de parricidio, mientras que al exyerno se le imputará el delito de homicidio calificado.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Detención de imputados por muerte de Julia Chuñil.

    Durante la madrugada de este miércoles, personal de Carabineros y de la Fiscalía Regional de Los Ríos detuvo a cuatro imputados por su presunta participación en la muerte de Julia Chuñil Catricura, quien desapareció el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos.

    Según fue dado a conocer por parte de la Fiscalía, los detenidos corresponde a tres hijos de la víctima y un exyerno de la víctima.

    Las detenciones se concretaron en horas de las madrugadas, tras un operativo realizado en las comunas de Máfil y Temuco, donde participaron más de un centenar de efectivos policiales.

    La Fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, detalló que “se trata del resultado de una investigación compleja, sigilosa y reservada, dirigida por la Fiscalía, desarrollada junto a los policías y con el apoyo de distintas instituciones del Estado, lo que permitió reunir antecedentes suficientes para solicitar al Tribunal órdenes de detención”.

    A los tres hijos de la víctima se les imputará el delito de parricidio, mientras que al exyerno se le formalizará por el delito de homicidio calificado, con la agravante de alevosía.

    Junto con esto, desde Fiscalía apuntaron que los cuatro imputados serán formalizados por el delito de robo con violencia e intimidación en contra de un adulto mayor de 90 años.

    Se espera que los detenidos sean puestos a disposición del tribunal durante esta jornada para el control de detención y posterior formalización.

