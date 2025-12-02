Robo de alcohol, cuatro puñaladas y una persecución de madrugada: la historia del crimen de Hugo Dark, el histórico guardia de la Blondie

La del 22 de noviembre asomaba como una noche de bohemia más en club Blondie. Aprovechando el fervor que dejó el regreso de Oasis a Chile, el icónico club nocturno, ubicado en Alameda 2879, organizó un especial dedicado al conjunto de los hermanos Gallagher. Los de Manchester se habían presentado tres días antes en el Estadio Nacional y los organizadores del club nocturno esperaban llenar las pistas de baile con fanáticos entonando esos himnos britpop noventeros.

Pero la noche no tuvo la tranquilidad deseada. Durante la semana posterior al 22 de noviembre comenzaron a aparecer varias publicaciones, especialmente de medios alternativos, dando cuenta que uno de los guardias más longevos de Blondie, Hugo Segundo Arenas Carquín (65), conocido en el mundo nocturno como Hugo Dark, había muerto tras ser atacado por un desconocido. Pocas pistas hubo de lo que pasó. De hecho, el recinto no se pronunció inicialmente sobre el hecho, argumentando que respetaran su “pena”. El martes 25, en un comunicado, señalaron:

Por esos días, quienes mostraban su pesar por el asesinato de Arenas afirmaban en redes sociales que se había tratado de un ataque de un “punki” motivado por las tendencias políticas de Hugo Dark. Otros se aventuraban a afirmar que el atacante también había muerto y que “pronto se va a saber la verdad”.

Verdad que, de hecho, poco a poco se ha ido esclareciendo. El lunes, el OS-9 de Carabineros, tras una orden judicial solicitada por la Fiscalía Centro Norte, detuvo al presunto responsable del crimen. Se trata de un sujeto chileno que ese día estuvo en el especial de Oasis. Su nombre es Andrés Siddharta Soto Moiroux y tiene 28 años. Pero ¿qué pasó al interior de la disco la noche del 22 de noviembre?

El origen del crimen

Fuentes de la investigación comentan que el caso se origina a las 2.40 de la mañana en uno de los cuatro pisos de la disco. A esa hora, aprovechando el tumulto, el imputado habría robado dos botellas de alcohol de una barra. Al ser descubierto por los guardias, lo sacaron del recinto. Quien lo terminó de expulsar fue Hugo Dark, el guardia encargado de conducirlo hacia afuera en compañía de otro sujeto .

Lo sacaron por calle Libertad y, de acuerdo a las cámaras de seguridad, vistas por La Tercera, no se produjo un mayor altercado. Sin embargo, el sujeto no quedó contento. Comenzó un entrevero de palabras con Arenas, donde le habría dicho “ oye, nazi cul... ”. Según esos mismos registros, Arenas se devolvió a encarar al sujeto. Allí fue cuando el victimario sacó de entre sus pertenencias un cuchillo retráctil, dando cuatro puñaladas a la víctima.

Arenas alcanzó a caminar unos metros de vuelta a la disco, pero se desplomó en el ingreso. Fue en ese momento cuando personal de la discoteca lo trasladó hasta la ex Posta Central en un vehículo.

“Afuera había una trifulca grande, estaban todos los guardias. Pero adentro nadie se enteró de nada, la fiesta siguió como siempre ”, dice un testigo de los hechos que prefiere mantener su nombre en el anonimato. Según dice, llegó a la disco pasadas las 2.30.

Al percatarse de lo acontecido, los demás guardias salieron en persecución del sujeto, a quien encontraron por calle Libertad, escondido entre unos autos estacionados. El sujeto, quien vestía una chaqueta de cuero con tachas -como las utilizadas por los punks-, recibió una profusa golpiza por parte de quienes lo encontraron, comentan las mismas fuentes.

De hecho, en su constatación de lesiones realizada posteriormente se señala que hubo una fractura de un brazo y varias heridas en la cara. Fueron esos sujetos quienes encontraron el cuchillo utilizado y que ya fue incautado por la policía.

Ni la Blondie ni la familia denunciaron lo ocurrido con el histórico guardia de la discoteca. Tras ser alertados por el OS-9, debido a la repercusión del caso en redes sociales, el Ministerio Público inició una investigación de oficio.

El martes 25 Blondie entregó una versión distinta de los hechos, señalando que había habido una riña. “En efecto, Hugo tuvo una riña el sábado 22 de noviembre en la calle, ya que unos delincuentes estaban propinándoles golpes a unas personas en situación de calle y él salió a defenderlos, lamentablemente recibió un corte en uno de sus brazos y otro en la parte abdominal”. Dicha versión quedó descartada tras la investigación del OS-9 .

Hoy desde la Blondie no se refirieron al caso “ para no entorpecer la investigación ”.

Investigación

El OS-9 realizó una amplia investigación para dar con el paradero del sujeto, a quien identificaron luego de tomar varios testimonios de trabajadores y revisar cámaras. Llegaron hasta su domicilio, donde no presentó resistencia al momento de su detención. Con su investigación, la policía descartó que se tratara de un caso entre punkies y nazis, como se aventuró en un inicio.

El imputado señaló a la policía que ese día actuó por defensa personal, ya que, según él, vio que el guardia y el otro sujeto lo iban a agredir. Fuentes conocedoras del caso cuentan que también reconoció que portaba un cuchillo y que había sacado las botellas de alcohol .

En paralelo, Hugo Dark habría sido estabilizado en la ex Posta Central. Luego fue dado de alta el domingo y llevado a su casa. Pero terminó falleciendo el lunes en su casa. Esa parte del caso también es materia de investigación de la Fiscalía, entidad que busca determinar si hubo una negligencia médica en el actuar de los médicos. Para esa indagatoria será clave el resultado de autopsia del Servicio Médico Legal.

De acuerdo a registros policiales, el sujeto detenido cuenta con ocho detenciones, por delitos como hurtos y lesiones, pero no tiene condenas. Fuentes del caso señalan que era conocido en el sector como “el Siddharta”. Pese a todo, los guardias en sus declaraciones policiales declararon no conocerlo.

Este martes el fiscal Patricio Millán lo formalizará por el delito de homicidio en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Otras fuentes del caso comentaron que en los interrogatorios los guardias reconocieron ser simpatizantes de la ideología neonazi.