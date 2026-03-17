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    Rodrigo Illesca, exdirector de Conaf: “Mi salida fue una pasada de cuenta”

    El exdirector ejecutivo de Conaf aborda su salida por desahucio, y apunta a su sucesora, Aída Baldini, quien volvió al cargo nueve meses después de haber renunciado. Todo esto en medio de denuncias y tensiones que arrastra ella desde su anterior paso por la cabeza de la institución.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Rodrigo Illesca

    Rodrigo Illesca (49) asumió la dirección ejecutiva subrogante de Conaf una vez que Aída Baldini renunció al cargo en junio de 2025 en medio de tensiones por su gestión. Ya con él a la cabeza se realizó un informe preliminar elaborado al interior de Conaf que detectó irregularidades en procesos de contratación de aeronaves utilizadas para el combate de incendios forestales mientras Baldini dirigía la institución. Esos antecedentes fueron remitidos a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público.

    Hace pocos días ambas personas volvieron a cruzar sus caminos. Esta vez, porque Baldini retornó sorpresivamente al cargo y a Illesca se le pidió la renuncia, según el mismo dice, de manera abrupta y bajo la figura de desahucio, que asevera no condice con el reglamento interno, el cual establece que debería haber vuelto a cumplir funciones técnicas.

    El ingeniero forestal que se desempeñó por 27 años en Conaf apunta directamente a Baldini, sugiriendo que su desvinculación responde más a una suerte de venganza que a criterios técnicos.

    Su salida fue por desahucio.

    Yo creo que mi salida fue una pasada de cuenta por los antecedentes que nosotros pusimos a disposición, y por el trabajo que habíamos realizado. Cuando me desvincularon no firmé nada, fue solamente de palabra. Invocaron la cláusula que tiene que ver con el desahucio, y no ninguna otra explicación. De acuerdo a lo que dice nuestro reglamento, y también cuando firmé el contrato como subdirector primero y después los otros anexos cuando asumí como director ejecutivo, todo tenía una cláusula de retorno.

    Directora nacional de Conaf, Aida Baldini. Foto: Aton Chile.

    Durante su gestión se enviaron antecedentes de posible colusión.

    A nosotros nos llegó una advertencia de este caso. Informamos a la Fiscalía Nacional Económica si correspondía tomar el caso. También solicité que se me informara si esto había pasado anteriormente en otro proceso licitatorio y ahí me indicaron que sí, por lo tanto yo instruí una investigación. Esa investigación, por las personas que están están involucradas, no podía ser resuelto dentro de la misma corporación, y los antecedentes los pusimos a cargo de la fiscalía.

    Usted trabajó directamente con Baldini cuando era subdirector, ¿le consta que tuvo conocimiento oportuno de estos indicios de colusión?

    No, no tuve el tiempo como para hacerlo, porque yo como subdirector ingresé el 22 de mayo y estaba en pleno paro, entonces estábamos con otras alertas, y después subí como director ejecutivo el 12 de junio. Ahí fue que sucedió todo. Fue poco el tiempo como para hacer esa contextualización.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    ¿Cómo podría definir usted a qué responden las desvinculaciones recientes?

    Lo que puedo señalar es que cuando yo asumí como director ejecutivo hablé con la señora Baldini, y le dije que yo no iba tomar ninguna represalia con ella ni con la gente que la estaba acompañando en el servicio de la dirección ejecutiva, y esa palabra yo la cumplí. De hecho, ella cuando dejó de ser directora ejecutiva volvió nuevamente a su cargo anterior, y la dejamos trabajar con todo lo que correspondía. Ella estaba trabajando como profesional en plagas dentro de la corporación.

    ¿Qué le parece que Aída Baldini lidere nuevamente la institución?

    No está en condiciones de liderar la corporación, por todo el clima interno que genera, por cómo se ha desempeñado con los funcionarios de la Conaf. Ahora puede venir con una actitud conciliadora, pero hay que dar un tiempo para ver que las personas cambian en ese sentido. Aunque, creo que esto tiene que ver con un tema superior, que está en juego de acuerdo a la nueva postura del gobierno sobre el tema ambiental.

    Rodrigo Illesca

    ¿Por qué?

    Porque si bien sabemos también fue desvinculado el director nacional del SBAP -Aarón Cavieres-, fue también desvinculada la jefa de la Superintendencia del Medioambiente -Marie Claude Plumer-, y nosotros como corporación tenemos mucho que ver también respecto al tema. Tal como lo ha señalado el presidente actual, hay que simplificar el tema ambiental. Yo creo que son señales que van hacia ese punto, y ahí es donde también se puede generar un desmedro en el medio ambiente.

    No era desconocido que Baldini tenía cercanía con la centroderecha, también.

    Uno puede tener un pensar político, pero la Conaf siempre se destacó por ser un organismo técnico. Yo lo que traté de hacer como director ejecutivo fue siempre potenciar al equipo técnico, porque eso es lo que le da valor y le da la el sentimiento y la sensación de seguridad a la comunidad: de cómo nosotros actuamos en pos del medio ambiente. Las acciones políticas son desde la puerta hacia afuera, el área personal, pero dentro de la institución siempre la idea fue mantener los equipos técnicos, potenciarlos, porque eso es lo que vale y eso es lo que nos da el sustento y la credibilidad.

    ¿Planea tomar algún tipo de acción legal por la desvinculación?

    Sí, eso lo estoy evaluando en este minuto.

    Más sobre:ConafRodrigo IllescaAída BaldiniJosé Antonio KastGabriel BoricIncendios Forestales

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