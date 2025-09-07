Disturbios durante romería al Cementerio General dejan 57 detenidos, 11 de ellos adolescentes

Este domingo se desarrolló la tradicional Romería al Cementerio General para recordar a las víctimas del 11 de septiembre de 1973, que comenzó de manera tranquila con una marcha desde Plaza Los Héroes hacia el Cementerio General, pero pronto fue opacada por incidentes en sus inmediaciones, que dejaron un saldo de 57 detenidos, 11 de ellos adolescentes.

Del total de aprehendidos, 51 son de nacionalidad chilena, mientras que los restantes corresponden a dos venezolanos, un colombiano, un ecuatoriano, un peruano y un haitiano.

Como dio a conocer Carabineros en su balance final de la jornada, entre los delitos que se le atribuyen a los arrestados se cuenta la confección de artefactos incendiarios, desórdenes, lanzamiento de artefactos incendiarios y de fuegos artificiales, daños, porte de arma blanca y el contar con una orden de aprehensión vigente.

Además hicieron notar que en esta oportunidad no se registraron saqueos a la propiedad pública ni privada, y se pudo restablecer de manera oportuna en su totalidad el tránsito vehicular en las comunas de Santiago y Recoleta.

El desarrollo de los incidentes

Como se reportó en una primera información compartida antes del inicio oficial de la romería, a eso de las 09 horas de la mañana, en las inmediaciones de la Alameda con Nataniel Cox encapuchados lanzaron fuegos artificiales hacia el contingente policial.

#Santiago | #Ahora: Carabineros de Control de Orden Público, detienen a sujetos quienes arrojaban elementos contundentes en San Antonio con Monjitas.#EnDesarrollo pic.twitter.com/PVZ8VwsiNg — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) September 7, 2025

Poco después además se informó que en las inmediaciones de Plaza Los Héroes se detuvo a un adolescente que llevaba bombas molotov en su mochila.

El delegado presidencial, Gonzalo Durán, comentó que esta detención fue realizada en medio de la labor preventiva de Carabineros previa a la marcha, añadiendo: “lo que significó la detención de un joven portando elementos incendiarios”.

Más tarde, los desórdenes continuaron en el sector de Agustinas con San Antonio, lugar en el que individuos arrojaron elementos contundentes y fuegos artificiales en contra de Carabineros, al tiempo que eran dispersados con carros lanzaguas.

Una situación que continuaría a la par del desarrollo de la romería, registrándose un ataque con bombas molotov, por parte de encapuchados, al contingente policial ubicado en el sector de Recoleta con Dominica.

Luego Carabineros informó de la detención de diferentes sujetos que realizaban desórdenes graves en el acceso por Recoleta al Cementerio General.

#Recoleta: 🚨 Carabineros de Control de Orden Público detuvo a diferentes sujetos que realizaban desórdenes graves en el acceso del Cementerio General. Procedimiento en desarrollo.#OrdenyPatria pic.twitter.com/KVjlRTnZxA — Prefectura Santiago Norte (@carabprnorte) September 7, 2025

A esto se sumó el cierre, desde las 11:39, de las estaciones Cementerios, Patronato y Cerro Blanco, de la Línea 2 del Metro de Santiago, debido a las manifestaciones en el exterior. Sin embargo, volvieron a estar completamente operativas después de las 15 horas.