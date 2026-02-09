Rotulación y seguridad: seremi de Salud RM (S) entrega recomendaciones para la compra útiles escolares

Durante la mañana de este lunes, el secretario regional ministerial de Salud (S) de la Región Metropolitana, Roberto Acosta, entregó una serie de recomendaciones a las familias al momento de comprar los útiles escolares, especialmente fijarse en su rotulación, origen y uso, con el fin de evitar riesgos para la salud de niños, niñas y adolescentes.

En entrevista con radio Agricultura, la autoridad sanitaria declaró que “queremos hacer un llamado especial a las familias, a poner atención en cuatro cosas bien sencillas: la primera, es verificar que el producto no sea tóxico, información que debe estar indicada dentro de la rotulación. En segundo lugar, se debe identificar al importador, es decir, de donde proviene el producto y quien lo trae a Chile", dijo.

En tercer punto, la forma correcta de uso, ya que algunos artículos, “requieren condiciones específicas para su manipulación”. Por último, tomar en cuenta a “las advertencias de seguridad donde se debe indicar desde qué edad se recomienda el uso del producto".

En la instancia, el seremi recalcó que “hay algunos productos que vienen con rotulación en otros idiomas, pero debe venir la rotulación en español para que no quepa ninguna duda de qué está comprando la familia. Eso es muy importante”, y además subrayó que la compra de estos artículos debe ser en el comercio establecido.

Asimismo, aseguró que “hemos detectado un aumento de la falta de estas rotulaciones . Desde el 2023 hemos realizado alrededor de 70 fiscalizaciones, más de 30 sumarios sanitarios y hemos retirado alrededor de 130 artículos del mercado”.

Acosta también explicó que algunos de estos productos, al no cumplir con los estándares mínimos, son destruidos para evitar riesgos sanitarios.

Por otro lado, la autoridad recordó que existen artículos prohibidos en las listas de útiles escolares, como la silicona líquida. Por ello, el seremi explicó que “si se detecta la solicitud de estos artículos en la lista de utilidades escolares debe ser denunciado a la Superintendencia de Educación”.