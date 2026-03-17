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    Rutas cortadas y más de 40 viviendas con daños deja sistema frontal en la zona centro-sur

    El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases en 75 establecimientos educacionales, distribuidos en distintas regiones afectadas por el evento meteorológico.

    Por 
    Roberto Martínez
    Sistema frontal en centro sur del país

    Un nuevo balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) cifró en más de 40 viviendas con distintos niveles de afectación y al menos 30 personas aisladas el impacto del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, fenómeno que se extenderá durante este lunes y parte del martes.

    De acuerdo con el reporte actualizado a las 20.24 horas, las precipitaciones asociadas al evento -pronosticado por la Dirección Meteorológica de Chile- han provocado anegamientos, deslizamientos de tierra, cortes de rutas y afectación a infraestructura pública entre las regiones de O’Higgins y Aysén, manteniendo a distintas comunas bajo monitoreo constante por parte de las autoridades.

    El detalle del informe da cuenta de daños distribuidos en varias zonas.

    En la Región del Biobío se concentra una parte importante de las afectaciones, con viviendas con daño menor y otras en evaluación en comunas como Los Ángeles, Concepción y Tomé, además de un caso en Alto Biobío.

    En tanto, en la Región de Los Ríos se reportan viviendas afectadas en Valdivia y Futrono, mientras que en la Región de Ñuble se registraron anegamientos que impactaron a viviendas en la comuna de Pinto y mantienen evaluaciones en Bulnes.

    Uno de los puntos más complejos se sigue registrando en la comuna de Antuco, en la región del Biobío, donde 30 personas permanecen aisladas debido al corte de la Ruta Q-45, situación provocada por la erosión del terreno asociada al aumento del caudal del estero El Volcán.

    Sistema frontal en centro sur del país

    A ello se suman múltiples interrupciones de conectividad en distintas regiones, con rutas cortadas o habilitadas solo parcialmente debido a deslizamientos de tierra, caídas de árboles y acumulación de agua.

    Clientes sin electricidad y suspensión de clases

    El sistema frontal también ha generado impactos en los servicios básicos. Según información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), se reportan 32.010 clientes sin suministro eléctrico a nivel nacional, concentrándose principalmente en las regiones del Biobío, La Araucanía y O’Higgins.

    En paralelo, el Ministerio de Educación informó la suspensión de clases en 75 establecimientos educacionales, distribuidos en distintas regiones afectadas por el evento meteorológico.

    A nivel local, se han registrado diversas emergencias, entre ellas la inundación de un establecimiento educacional en la comuna de Teno, filtraciones en infraestructura de salud en Valdivia y la suspensión de clases en Puerto Montt debido a anegamientos.

    Asimismo, se han decretado cierres preventivos en parques nacionales y senderos turísticos, mientras varios pasos fronterizos permanecen cerrados o con funcionamiento restringido.

    Las autoridades mantienen vigentes alertas y continúan con el monitoreo del sistema frontal, advirtiendo que las condiciones meteorológicas podrían seguir generando afectaciones durante las próximas horas.

    En ese contexto, desde Senapred reiteraron el llamado a la población a evitar zonas de riesgo, mantenerse informada por canales oficiales y adoptar medidas preventivas ante posibles nuevas emergencias.

    Más sobre:Sistema frontalPrecipitacionesLluviaViviendas dañadasRutas cortadasSenapredLos LagosLos RíosMauleBiobíoÑubleLa AraucaníaO'HigginsNacional

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