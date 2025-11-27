Ruth Hurtado señala que “confía” en el diputado Araya pero que “no van a haber defensas corporativas”

Durante la mañana de este jueves, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado se refirió a la situación del diputado Cristián Araya, apuntando que confía en él pero que no existirán “defensas corporativas”.

Cabe recordar que el diputado suspendió su participación en la bancada de la tienda luego de ser vinculado a la trama bielorrusa, por un supuesto lazo con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

“Yo confío, yo hablé con el diputado Araya, yo confío en lo que él me ha señalado, y él por defenderse de una manera sin el apellido republicano se decide esto”, mencionó Hurtado en conversación con Radio Duna.

De acuerdo a lo que agregó, “aquí no van a haber defensas corporativas como hemos visto en otros partidos, las responsabilidades, si hay alguna de ellas, digamos, son personales, y en eso hay que ser muy claro”.

En la ocasión, la secretaria general del Partido Republicano además cuestionó la utilización del tema con el fin de sacar provecho político. “Si no estuviéramos en campaña política le aseguro que esto hubiera pasado coladísimo, como también pasó colado la acusación constitucional contra el exministro, y probablemente si hubiéramos estado en elecciones el resultado hubiera sido también bastante distinto”.

“Hay situaciones de la contingencia que se toman en la agenda, obviamente política, pero que más bien son herramientas, o las utilizan como herramienta política para atacar al contrincante”, enfatizó.

En la ocasión Hurtado también abordó la segunda vuelta presidencial y la reciente negativa de José Antonio Kast de asistir al programa de Franco Parisi, Bad Boys. “Estamos con una segunda vuelta bastante, con una agenda bastante llena, digamos. Muy apretada, muy apretada y se optaron por algunas apariciones públicas o en medio, compatibilizando el trabajo en terreno”, mencionó.