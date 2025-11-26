SAG rescata zorro perdido en Las Condes

En un operativo con personal municipal y Carabineros, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) concretó la mañana de este martes el rescate de un zorro que deambulaba por los alrededores de Alonso de Córdova y el Parque Araucano en Las Condes.

El zorro había sido avistado el lunes en la zona urbana y se coordinó un operativo para concretar su captura y devolverlo a su hábitat natural.

Los equipos pudieron retenerlo en los estacionamientos del Colegio Compañía de María Apoquindo, en calle Manquehue.

Catherine Gautier, médico veterinario encargada de Higiene Ambiental de la Municipalidad de Las Condes, entregó recomendaciones ante el avistamiento de animales de este tipo.

Gautier sostuvo que es muy “importante que la ciudadanía sepa que cuando vean un zorro, tanto gris o culpeo, que no se acerquen porque es peligroso, porque son asustadizos y salen corriendo y pueden ser atropellados”.

“Que no les den comida y tratar de dejarlos, de cierta manera, no sacarle fotos, que también es súper común, no tratar de acercarse a ellos, sino que dar las alarmas correspondientes a las autoridades competentes”, recalcó.