¿Se cae el cierre del Parque Almagro? Desbordes pone en duda el proyecto en medio de críticas por inseguridad

La idea del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), de cerrar el Parque Almagro, tras una serie de episodios de delincuencia, y recientemente, el desorden por una fiesta universitaria clandestina el pasado viernes 4 de abril pareciera que pende de un hilo. O al menos no está del todo zanjada.

Pasa que durante el Concejo Municipal de Santiago que se desarrolló la tarde de este miércoles, el edil fue consultado por la concejala Camila Davagnino (PC) sobre cómo avanza la iniciativa impulsada por el municipio y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y que busca intervenir integralmente el espacio de Santiago Centro.

Un proyecto que incluso, ya había sido aprobado por el Concejo Municipal en 2024 durante el mandato de la alcaldesa Irací Hassler (PC) y que buscaba ser impulsada por esta nueva administración.

Aunque el alcalde Desbordes, durante su intervención, dejó claro que no está seguro de desarrollar el proyecto. El edil advirtió que la iniciativa que contempla una inversión de $6.800 millones “es el único proyecto que involucra endeudar al municipio”, dijo.

El alcalde subrayó que, a diferencia de otras iniciativas como la modernización del Parque Los Reyes, esta propuesta no es financiada completamente por fondos externos, sino que exige al municipio devolver cerca de mil millones de pesos al año durante varios años.

Cerca de 800 personas llegaron a la Fiesta clandestina en el Parque Almagro.

“Tengo dudas (...) hemos conversado con la directora de Secplan porque esa plata hay que devolverla y eso significa que si lo concretamos tenemos que devolver mil millones al año para un parque, que está bien”, continuó. Sobre todo, dijo, al considerar otras necesidades urgentes de la comuna, como la construcción de nuevos CESFAM o el refuerzo de la seguridad ciudadana.

Y siguió. Otro de sus puntos críticos fue que el diseño del proyecto no contempla el cierre perimetral del parque, una demanda histórica de parte de vecinos y de instituciones como la Universidad Central, que —según Desbordes— ha ofrecido colaborar para mejorar el espacio. “Si queremos cerrarlo, eso sería plata aparte”, recalcó, estimando ese costo adicional en 1.200 millones de pesos.

A su juicio, esa carga financiera podría comprometer otras prioridades. “¿Este es el mejor uso de esos millones?”, se preguntó. Y recordó que el CESFAM Matta Sur costó 5.300 millones en total entre 2018 y 2021, y el Erasmo Escala unos 6.000 millones. “Los usos alternativos de esa plata, si es que la tuviéramos, son evidentes”, insistió, aunque reconoció que esos fondos están asignados específicamente para el parque y podrían perderse si no se usan.

Pero la intervención no pasó desapercibida para la concejala Davagnino, sobre todo porque el proyecto ha levantado relevancia dentro de los propios vecinos. “Lamento que se ponga en duda si este proyecto va a continuar o no. Creo que las grandes obras requieren consensos más amplios, no solo en lo político sino también de cómo nosotros proyectamos la comuna, de cuál es el Santiago que queremos para el futuro”, esbozó.

Santiago 1 de abril 2025. El alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, realiza un punto de prensa Dragomir Yankovic/Aton Chile

En conversación con La Tercera, Desbordes bajó los humos de la discusión y explicó que al menos el cierre perimetral del parque sería algo que está en conversación: “El cierre corre por carril separado del proyecto que ya está sobre la mesa, y el cierre eventual lo haríamos con fondos propios, o de algún proyecto vía Subdere, por ejemplo, pero obviamente luego de conversar con los vecinos”.

Esto luego de parte de ellos hicieran públicas sus inquietudes por un eventual cierre perimetral que, dicen, no se les ha explicado y ante el cual existirían distintas dudas por cómo funcionarían los horarios y quién controlaría su acceso y salida.

El edil, que heredó el proyecto de las gestiones anteriores de Felipe Alessandri (UDI) y de Irací Hassler (PC) reconoció estar frente a una “decisión difícil”. Y aunque reiteró que el Parque Almagro es “clave”, también advirtió que las alternativas para usar los recursos anuales que se deben devolver —vehículos de seguridad, dotación de personal, salud— podrían ser más urgentes.

“El proyecto está aprobado, se diseñó, se pasó por todas las etapas, se adjudicó. Pero lo que estamos viendo ahora es si realmente se va a hacer”, concluyó Desbordes. Por ahora, la decisión sigue pendiente. El alcalde llamó a concejo a resolver su desarrollo durante los próximos días.