    Nacional

    Se cifran en más de mil las familias afectadas en Maipú tras sistema frontal

    El alcalde Vodanovic hizo también un llamado al gobierno actual y próximo para poner los recursos y gestionar solución definitiva de colector para Camino a Melipilla.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Tras las intensas lluvias que golpearon a la comuna de Maipú ayer domingo, el alcalde Tomás Vodanovic entregó esta mañana una actualización sobre la emergencia y los trabajos para ayudar a las familia.

    Han sido días bastante álgidos para nosotros, desde esta emergencia inesperada que arrasó prácticamente con todas las viviendas del barrio, con más de un metro de agua, que hizo que las pérdidas materiales para muchísimos vecinos sean casi totales”, lamentó la autoridad.

    En esto, indicó que han estado desplegados como municipio junto a otras instituciones del Estado para apoyar a las familias, limpiando las calles, y prestando apoyo social mediante las fichas FIBE.

    A la fecha, ya tenemos más de 1.100 solicitudes de familias que se vieron afectadas, a las cuales le estamos haciendo visitas de evaluación y aplicación de fichas FIBE”, indicó.

    La aplicación de estas fichas, recordó, es la única manera de tener un catastro oficial de la cantidad de familias afectadas y entregarles apoyos económicos, por lo que hizo un llamado a todos aquellos vecinos que sufrieron afectaciones graves que se contacten con el municipio para que sean visitados por asistentes sociales y poderles aplicar esta ficha.

    Una vez llenadas, de 3 a 4 días se podrán realizar las transferencias económicas a las familias, ya sea a su cuenta RUT o con Vale Vista. Los tramos de ingresos, indicó, los están aún definiendo, pero estarían fluctuando entre los $400 mil y $1.200.000 pesos. Asimismo, también se encuentran aplicando la ficha Alfa, enfocada en la respuesta más inmediata que deriva de Senapred, estableciendo la entrega de cajas de mercadería, kit de aseos y montos que aún no se definen para los afectados.

    Sumado a los trabajos de limpieza y sanitización, Vodanovic también indicó que hay diferentes puntos de vacunación contra la Hepatitis para aquellos vecinos que se vieron expuestos a aguas servidas.

    Solución definitiva

    Consultado sobre por qué se vio tan afectado el sector, el alcalde explicó que si bien fue por la cantidad de lluvia que cayó en un período muy corto de tiempo, también se produjo porque hay sectores de la comuna que no cuentan con la infraestructura mínima para soportar estos frentes.

    “Y los más afectados han sido tanto el sector poniente”, apuntó, en donde tienen una pendiente en bajada y además una autopista.

    Entonces se arma un tapón natural que hace que el agua se acumule, y también el sector de Camino a Milipilla que no cuenta con una red de colector”, sostuvo. En esto, descartó que se produjera un desborde del canal Santa Marta, en donde actualmente están con obras de entubamiento, sino que fue producto de la falta de colector.

    Al respecto, la autoridad también emplazó al gobierno a dar una solución definitiva de colector para Camino a Melipilla.

    “Hago uin llamado al Estado de Chile, a éste y al próximo gobierno a tomarnos en serio estos proyectos, a poner los recursos que son necesarios, y darle una solución definitiva a la gente”. sostuvo. “Porque la frustración de las personas que han visto sistemáticamente como el barrio se les llueve y lo pierden todo es brutal, da rabia, enoja, es injusto, es desigual y nosotros como autoridades tenemos la necesidad y el deber de levantar la voz por ello”.

