En vivo | Se desarrolla última jornada de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el caso del río Silala

Desde las 9.00 de este jueves se llevará a cabo la última sesión de alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por el caso del río Silala.

En la ocasión, Chile detallará su respuesta a las contrademandas de Bolivia.

Los alegatos por la demanda interpuesta por Chile en 2016, comenzaron el pasado viernes 1 de abril, con la exposición de la parte chilena. El pasado lunes se llevó a cabo la segunda ronda de alegatos orales por parte de Chile y este 13 de abril, Bolivia llevó a cabo su segunda ronda de alegatos.

La decisión final de la Corte Internacional de Justicia puede tomar meses o hasta años en saberse, pero es vinculante y no admite apelación.

Entre los expositores de la jornada del pasado lunes, por parte de Chile, figuró Laurence Boisson de Chazournes, profesora de derecho internacional de la Universidad de Ginebra y directora del programa de Magister en Derecho sobre Resolución de Controversias Internacionales.

La experta es doctora en Derecho Internacional del Instituto de Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra y doctora Honoris Causa por la Universidad de Aix Marsella.

Boisson de Chazournes expuso otra vez este jueves.

Expuso también este jueves Stephen McCaffrey, profesor de Derecho Internacional en Mc George School of Law de University of the Pacific, en California, EE.UU. Especialista en recursos hídricos transfronterizos.

“La corte debe denegar la demanda de Bolivia porque no tiene ningún fundamento”, afirmó el experto, señalando que La Paz dice ahora que tiene soberanía sobre las obras artificiales en su territorio.

Desde Bolivia solicitaron este miércoles a la CIJ que declare su derecho soberano sobre las aguas del río Silala. En la ocasión el agente de la parte boliviana, el diplomático Roberto Calzadilla, solicitó que se declare la soberanía boliviana sobre el “flojo artificial” de las aguas en su territorio, apuntando que “Chile no posee derechos adquiridos” sobre ese flujo de agua.

Desde el lado chileno, a su vez, solicitan al organismo internacional que declare al sistema fluvial del río Silala como un “curso de agua internacional”, a la vez que piden que se manifieste sobre el derecho de Chile al uso de “las aguas del sistema del río Silala, de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario”.

El Caso

El caso comenzó en el año 2016, luego de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusara a Chile de robar las aguas del río Silala. Por este motivo, Chile presentó una demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en la cual se solicita que se declare que es un curso de agua internacional, y por tanto existe derecho al uso equitativo del mismo.

Un año después de la presentación de la demanda, el 3 de julio de 2017, el equipo jurídico nacional, liderado por la actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, entregó la Memoria de Chile a la Corte Internacional de Justicia.