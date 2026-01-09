Se duplican muertes en el mar respecto a 2025: gobierno llama a la precaución en temporada estival
Desde la Armada y el gobierno hicieron un llamado a los veraneantes a informarse sobre las condiciones del mar antes de acudir a la playa.
El ministro (s) de Defensa, Ricardo Montero, hizo un llamado a los veraneantes a tener precaución en el borde costero, esto considerando la alarmante cifra sobre decesos en el mar.
A través de redes sociales, la autoridad informó que, de acuerdo a cifras de la Armada, “la cantidad de personas fallecidas hasta el fin de semana pasado por accidentes en playas, ríos y balnearios aumentó en 100% respecto al año anterior”.
En ese sentido, aseguró que la Policía Marítima ha reforzado su despliegue de seguridad, “para que esta temporada estival sea sinónimo de descanso y relajo”.
Eso sí, advirtió que “la clave, siempre será la responsabilidad y el autocuidado de todos nosotros”.
En esa línea, hizo un llamado a “respetar las indicaciones de la autoridad, a bañarse sólo en lugares aptos con bandera verde, a utilizar chaleco salvavidas al practicar deportes náuticos y a llamar al 137 ante cualquier emergencia marítima”.
Desde la Armada el capitán de navío Alex Rich Ehrlich, informó que el periodo estival comenzó el 15 de diciembre de 2025 y “lamentablemente los accidentes y fallecimientos de personas que visitan nuestras playas, lagos y ríos, han aumentado en un 100%”.
Desde al entidad hicieron un llamado a informarse antes de acudir a la costa, a través de la aplicación Playas Chile, donde se puede revisar las playas aptas para el baño y las condiciones del mar.
