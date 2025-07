Se registra un incendio en Santiago Centro: hay dos domicilios particulares afectados

Este miércoles se registró a las 11.00 de la mañana un incendio en el sector de Baquedano con Rosas del centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a los Bomberos, se trata de una segunda alarma de incendio estructural.

El teniente coronel de Carabineros, Bernardo Leiva. explicó que “alrededor de las 11.20 de la mañana fuimos comunicados de un incendio que se está generando en calle General Baquedano. Actualmente está afectando a dos domicilios. Hasta ahora no se reportan lesionados y fueron evacuados 60 personas de diferentes nacionalidades”.

Créditos: Bomberos de Chile

Agregó que “han estado los Bomberos trabajando, el fuego está controlado pero aún está en acción”.

Consultado sobre si existiría algún domicilio sobrepoblado, el teniente explicó que “hay un domicilio que estaba subarrendado por estas personas de diferentes nacionalidades, son colombianos, venezolanos, peruanos. Estamos estableciendo quiénes son los propietarios del domicilio, pero lo primero es apagar el fuego y la seguridad de las personas”.

Todavía no se ha podido establecer el origen del incendio, “puesto que el fuego aún no se ha apagado y los peritos no pueden ingresar mientras eso no ocurra”, detalló Leiva.

Respecto a si habrían locales comerciales afectados por este sector, el teniente explicó que “hasta el momento no hay mas locales que estos dos domicilios particulares que están afectados. Pero Bomberos aún está trabajando”.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, sumó que “al ver la cantidad de fuego y humo que había en el lugar, se concedió escalar la alarma de fuego en una segunda alarma”.

“El cuerpo de Bomberos de Santiago trabajó principalmente en evitar la propagación a un hotel continuo y a una casa que también se e contraba en la misma calle”, explicó Tromben.

Agregó que “esta casa particular funciona como subarriendo de piezas, tiene alrededor de 15 habitaciones a su interior . Bomberos pudo evacuar a todo el personal que estaba adentro. No tenemos ni personas lesionadas ni lesiones”.

En estos momentos “la situación se encuentra controlada. Bomberos trabaja en la remoción y en la ventilación, ya que hay gran cantidad de humo todavía en el interior de esta casa”, explicó.

“El equipo de investigación se encuentra determinando el origen y las causas de esta emergencia (...) el daño es parcial, está concentrado en esta casa de subarriendos de piezas. Hay daños en el hotel y en la casa contínua por trabajo de agua y tránsito de Bomberos”, concluyó.