Nacional

Seis chilenos detenidos en Argentina por el robo a la casa de Pampita

El grupo de sujetos habría ingresado de forma legal y llevaban poco tiempo en el país.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Imagen referencial.

Seis chilenos fueron detenidos en Argentina por su participación en el robo al domicilio de Carolina Ardohain, la modelo y conductora de televisión conocida como “Pampita”.

Según dio a conocer La Nación Argentina, en total fueron ocho los detenidos por el robo que afectó a la vivienda de la modelo el pasado fin de semana, cuando un grupo de individuos ingresó al domicilio ubicado en Barrio Parque, robando una caja fuerte de más de un metro de altura.

De los detenidos seis son de nacionalidad chilena, además de un colombiano y un venezolano.

Junto con la detención se recuperaron dos de los vehículos que los delincuentes habrían utilizado en el robo, uno de los cuales donde habrían transportado la caja fuerte de 1,50 metros de altura y 292 kilos de peso.

La detención fue posible tras la revisión de cámaras de seguridad y la identificación de los vehículos utilizados en el ilícito.

Siete de los detenidos fueron detenidos en un hotel, donde mantenían en una de las habitaciones, ganzúas y otros elementos utilizados en el robo, así como algunos algunos objetos que se encontraban al interior de la caja fuerte.

Según señaló el ministro de Seguridad de la ciudad, Horacio Giménez, en declaraciones recogidas por los medios argentinos, “son mayores de edad, son todos chilenos los que están acá [en la avenida Callao] y un venezolano que está en La Boca. No tienen antecedentes porque llevan poco tiempo en el país. Entraron legalmente. Estamos esperando información de la Embajada para ver si tienen antecedentes en Chile".

De acuerdo a lo que agregó, “Son todos jóvenes. Ingresaron por la parte posterior de la casa, rompieron un blindex y ahí ingresaron. En las habitaciones [del hotel] hemos encontrado pertenencias que la señorita Pampita reconoce como propias, entre carteras, relojes y anteojos. Hablamos de una banda que es profesional”.

