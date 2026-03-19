Senado aprueba de manera unánime proyecto que busca aumentar sanciones a evasores de pago en el transporte público

Senado aprueba de manera unánime aumento de sanciones a evasores de pago en el transporte público

De manera unánime, con 35 votos a favor, sin objecciones ni abstenciones, el Senado aprobó la tarde del miércoles el proyecto de ley que busca modificar la ley 18.287, de tal manera de aumentar las sanciones contra las personas que evaden el pago en el transporte público.

La iniciativa llegó a la Cámara Alta con distintos informes positivos desde la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Transporte.

En particular, la iniciativa busca asegurar la aplicación efectiva de las sanciones frente a esta situación. Entre otras, se espera eliminar la opción de una rebaja de 50% de la multa por pago anticipado.

Ministerio de Transporte

Otro punto que incluye es mayor protección a los conductores e inspectores dedicados a la fiscalización.

La propuesta también sufrió modificaciones. De las más importantes, incluye la posibilidad de perder beneficios como la tarifa rebajada de la Tarjeta de Adulto Mayor (TAM) y la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) por mal uso.

El resultado fue destacado ese misma jornada por el titular de la cartera de Transporte, Louis De Grange, quien asistió a la votación.

“Este es un paso muy importante para avanzar en la seguridad y la sostenibilidad del sistema de transporte. Hoy, el fisco pierde entre US$150 y US$200 millones al año por culpa de esas personas que no cumplen con pagar su pasaje en el Metro o en los buses”, señaló.

La iniciativa ahora pasó a tercer trámite y deberá ser votada en la Cámara de Diputados.