Senadores presentan alegatos ante el TC por mutualización en ley corta: “Una vez más están protegiendo a las isapres”

En representación de los 18 senadores oficialistas que presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la indicación de mutualización en la ley corta de isapres que se está tramitando en el Congreso, esta jornada los senadores Juan Luis Castro (PS), Claudia Pascual (DC) y Yasna Provoste (DC) presentaron sus alegatos al Tribunal Constitucional.

Esto, luego de que el pasado domingo 17 de marzo, el gobierno formulara finalmente observaciones y se hiciera parte, solicitando alegatos del requerimiento al TC.

De acuerdo a los senadores, los parlamentarios aprobaron la mutualización en el Senado “transgrediendo la seguridad social”, y que con esto, “una vez más están protegiendo a las isapres”.

El senador Castro afirmó que con los alegatos “estamos haciendo ver las razones por las cuales que hayan actuado parlamentarios de mutuo propio, transgrediendo la seguridad social, que solo es de exclusivo patrocina el gobierno, como es la cotización en salud, para aminorar una deuda que tienen las isapres con las personas, claramente excede su ámbito y por eso, como hubo una mayoría en un minuto de tres votos, que creemos que fue inadecuada, espuria”, expresó.

“Hemos recurrido a este tribunal, hoy día son los alegatos, esperamos muy pronto que haya fallos, aquí no alegan las isapres, no alegan terceros, alega el expresidente del Senado, por su relato, no por la corporación, alega la Cámara, alega el gobierno y nosotros”.

En esta línea, la senadora Provoste expresó que “este mismo grupo de senadores y senadoras, el año 2020, cuando en medio de la pandemia las isapres querían elevar los precios de los planes de salud, dijeron que era una facultad exclusiva del Ejecutivo porque era Seguridad Social, en definitiva estaban protegiendo el negocio de las isapres y lo que han hecho ahora a propósito de la deuda de las isapres es presentar esta moción para decir, mire, aquí se puede solidarizar la deuda”.

“Es decir, una vez más están protegiendo las isapres, el año 2020 dijeron que estas eran materias de Seguridad Social, el año 2024 se les olvidó que esta era materia de Seguridad Social, en el fondo la conducta permanente que ellos han tenido es de defender el negocio y el lucro de las isapres”, añadió.

En cuanto a cuál sería el efecto en la tramitación de la ley que está todavía en el Congreso, la senadora Pascual señaló que entendía que la indicación aprobada en la sala del Senado no podría seguirse tramitando en la Cámara y, por lo tanto, “tendría que generarse una discusión absolutamente abierta de cara a la ciudadanía en materia de qué es lo que le corresponde, digamos, al proyecto de ley corta que fue con el objetivo que lo hizo el gobierno, que era efectivamente dotar de condiciones para que las isapres devolvieran la plata, pero la plata que le correspondía”, sostuvo.