La Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se mantiene el monitoreo de la alerta roja para la comuna de Vichuquén, Región del Maule, debido al incendio forestal de Alto Llico, el cual continúa en combate.

Según el último informe del organismo, el siniestro ha afectado una superficie estimada de 250 hectáreas y se desarrolla en cercanías de sectores habitados.

Además, se indica que preliminarmente son tres viviendas afectadas –en evaluación– y dos personas lesionadas. Uno de los heridos corresponde a un brigadista de Corporación Nacional Forestal (Conaf), quien fue trasladado vía aérea para recibir atención médica en la Clínica Lircay.

Durante estas horas de la tarde se informó de un segundo lesionado, del cual se desconocen más antecedentes, quien fue derivado a la posta de Llico.

Senapred confirma dos lesionados por incendio forestal en Vichuquén

El combate del incendio que partió la tarde del 14 de febrero se sigue llevando a cabo con un amplio despliegue de recursos: compañías de Bomberos de 21 comunas, junto a 4 brigadas terrestres y 1 brigada helitransportada de Conaf, además de 3 técnicos. En apoyo aéreo operan 1 avión de coordinación, 1 de observación, 4 aviones cisterna y 3 helicópteros.

A la vez, el Director Regional de Senapred Maule, Carlos Bernales, realiza llamado a evacuar los sectores Culenmapu y Borde del Lago, en la comuna, donde se activó mensajería SAE.