Senapred declara alerta roja en Galvarino, Región de La Araucanía por incendio forestal y solicita evacuación del sector

El Servicio Nacional de Prevención ante Desastres (Senapred) anunció alerta roja para la comuna de Galvarino , Región de La Araucanía, por incendio forestal y solicitan evacuar el sector Huilcán Llamin.

El organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE), para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos.

El incendio se encuentra en combate y ha consumido más de 10 hectáreas de la zona, ubicada cercana a sectores poblados.

#SENAPREDAraucanía Se declara Alerta Roja para la comuna de #Galvarino por incendio forestal. Infórmate más en https://t.co/YUWQzvcfnT pic.twitter.com/W8gDSaLEyP — SENAPRED (@Senapred) March 5, 2026

Por su parte, ya anunciaron el despliegue de seis brigadas, dos técnicos y 2 aeronaves por parte de Conaf, una maquinaria pesada y un camión cisterna.

El director de regional de La Araucanía de Senapred, Ian Gorayeb, hizo un llamado a la comunidad afirmando que “se solicita realizar la evacuación en forma ordenada con la mochila de emergencia y siguiendo las instrucciones del personal que está en terreno realizando este proceso”